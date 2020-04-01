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Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек

  • 1.04.2020, 22:22
Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек
ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

Наихудшая ситуация складывается в Нью-Йорке, а также в близлежащем Нью-Джерси.

В США число инфицированных коронавирусом превысило 203 тыс. человек. Это следует из данных Университета Джона Хопкинса, собирающего информацию о пострадавших от новой болезни по всему миру.

Соединенные Штаты остаются мировым лидером по числу зараженных, опережая Италию (110 тыс.) и Испанию (102 тыс.).

Общее количество погибших в США составляет 4476. Выздоровели 8400 человека. Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс.

Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане. При этом в США остался лишь один штат, где во время пандемии никто не умер. Это — Вайоминг, который идет на предпоследнем месте по числу зараженных (меньше инфицированных в Южной Дакоте).

Президент Дональд Трамп ранее объявил режим бедствия в 30 американских регионах, включая округ Колумбия и Пуэрто-Рико, сообщает телекомпания CNN.


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