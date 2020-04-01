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Народный карантин
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Студентка Полесского университета: Нам запрещают выезжать за город

  • 1.04.2020, 22:28
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Студентка Полесского университета: Нам запрещают выезжать за город
Фото: adukar.by

По словам студентов, университет закрывают на карантин.

К Belsat.eu обратилась студентка Полесского государственного университета, находящегося в Пинске. Она сообщила, что учебное заведение закрывают на карантин. При этом на пары ходить нужно, по Пинску передвигаться можно, а выезжать за пределы города нельзя.

«Вчера заместитель декана по воспитательной работе сказал нам, что в университете объявляется карантин, что мы должны ходить на пары, можем спокойно гулять по Пинску. Домой нам выезжать нельзя ни на каких основаниях, иначе может дойти до исключения или могут перевести в студенческое общежитие. Оно хуже по условиям проживания. Буквально полторы недели назад нам говорили, что все хорошо, что все спокойно, что мы еще можем радоваться тому, что у нас все спокойно. Вчера резко сказали о том, что нас переводят на карантин», – рассказала студентка. Девушка говорит, что причины им не объяснили.

Информацию прокомментировала проректор Полесского государственного университета по учебной работе Ольга Золотарева:

«Нет, это неправда. Мы работаем так, как работают все другие университеты. Для того, чтобы наш университет пошел на карантин, необходимы какие-то решения со стороны Министерства образования или какие-то особые обстоятельства. У нас нет ни какого-то особенного решения Министерства, ни особых обстоятельств».

Что касается информации о запрете выезда за пределы города, проректор ответила:

«Такого запрета нет. Мы рекомендуем нашим студентам ограничить перемещение. Желательно не выезжать на выходные дни за пределы общежития, оставаться в нем, чтобы предупредить возможность переноса, заражения. Они путешествуют в маршрутках, в поездах – это не очень безопасно. Это общая рекомендация, которая принята во многих университетах, но, безусловно, мы не можем запретить человеку выехать. У нас все спокойно в университете, нет никаких случаев заболеваний».


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