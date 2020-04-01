Премьер Польши: Мы окажем фирмам финансовую поддержку и сохраним рабочие места 1.04.2020, 22:36

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Leszek Szymański

В Польше вступил в силу спецзакон «Антикризисный щит».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что цель спецзакона «Антикризисный щит» – помогать польским компаниям пережить самые трудные времена пандемии. Принятый Сеймом и подписанный президентом Анджеем Дудой пакет правительственных решений вступил сегодня в силу, передает «Радио Польша».

По словам Матеуша Моравецкого, главным приоритетом проекта «Антикризисный щит» является сохранение рабочих мест.

«Мы не можем допустить накручивания спирали увольнений. Поэтому мы окажем фирмам финансовую поддержку, которая поможет окупить сохранение мест за работниками», - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий добавил, что «Антикризисный щит» оценивается в более чем 200 млрд злотых (около 44 млрд евро), что составляет порядка 10% польского ВВП. По словам премьер-министра, это самая масштабная помощь в истории современной Польши.

Пакет помощи «Антикризисный щит» включает, в частности, трехмесячное освобождение от вкладов в Фонд социального страхования для фирм, в которой работают не более 9 человек (около 1,5 тыс. злотых в месяц за одного работника).

Микроформы также смогут ходатайствовать о кредите в размере 5 тыс. злотых, который не нужно будет возвращать, если предприниматель никого не уволит.

Малые предприятия, как рестораны, например, также могут воспользоваться отсрочкой платежей за газ или воду, взять кредитные каникулы и продлить разрешения на работу для трудоустроенных иностранцев.