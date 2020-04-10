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«Баста»: Вспышка коронавируса произошла в минской многоэтажке

  • 10.04.2020, 7:41
  • 2,871
«Баста»: Вспышка коронавируса произошла в минской многоэтажке

К дому не раз приезжали «скорые» с врачами в защитных костюмах.

Минск, Советский район, улица Мирошниченко, 9.

«Несколько дней назад по этому адресу «скорая» забрала девушку с подозрением на коронавирус. Сегодня днем снова приезжали врачи в защитных костюмах» - сообщил читатель телеграмм-канала «Баста».

Позже стало известно, что «скорые» несколько раз приезжали к дому по адресу Мирошниченко, 9 в Минске. Как минимум, одну девушку, живущую в нем, ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Вчера в этом доме проводили дезинфекцию подъездов, а на досках объявлений появились листовки Минского городского центра гигиены и эпидемиологии с рекомендациями для жителей. В них содержится просьба избегать необязательных поездок в транспорте и реже появляться в общественных местах.

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