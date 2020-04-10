DW: Страны ОПЕК+ близки к компромиссу по объему добычи нефти 10.04.2020, 7:46

Окончательные переговоры перенесли из-за позиции Мексики.

Страны-члены ОПЕК, а также партнеры организации близки к достижению компромисса в вопросе снижения объемов добычи нефти, которое могло бы предотвратить дальнейшее падение цен на это топливо на мировом рынке. О готовности переговорщиков заключить соответствующую "сделку" сообщил в четверг, 9 апреля, президент США Дональд Трамп, передает Deutsche Welle.

Тем временем иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане, выступая в эфире государственного телевидения в Иране, заявил, что на переговорах удалось приблизиться к соглашению "на 80 процентов", а алжирский частный телеканал Ennahar TV сообщил, что ОПЕК "приняла ряд исторических решений".

Между тем со стороны самой организации ОПЕК на момент публикации новости не было сделано никаких официальных заявлений относительно результатов переговоров по вопросу снижения объемов добычи нефти.

Условия возможной сделки ОПЕК+

Как сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источник в переговорных кругах, страны-члены ОПЕК и большинство их партнеров высказали готовность сократить объем добычи нефти в мае и июне 2020 года на 10 млн баррелей в день. При этом Россия и Саудовская Аравия, являющиеся самыми крупными производителями нефти в группе ОПЕК+, согласно условиям сделки, были готовы сократить добычу на 8,5 млн баррелей в день, указывает агентство.

Однако министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась с объемами добычи, предусмотренными для ее страны, и спустя девять часов после начала обсуждений отказалась от дальнейшего участия в них. Ожидается, что участники группы ОПЕК+ смогут достичь компромисса после возобновления переговоров 10 апреля.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на информированные источники, соглашение о снижении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки вступит в силу при условии согласия Мексики с этой сделкой.

Между тем в Мехико заявили о готовности к снижению добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день в течение следующих двух месяцев. Об этом написала через несколько часов после окончания переговоров в Twitter министр энергетики страны.

México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX — Rocío Nahle (@rocionahle) April 10, 2020

"Нефтяная война" России и Саудовской Аравии

В результате провала прошедших в марте переговоров группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи цена нефти опустилась на самый низкий уровень за последние 18 лет. Кроме прочего, на мировые цены на нефть повлияла пандемия коронавируса, а также так называемая "ценовая война" между Россией и Саудовской Аравией.

Как сообщил представитель Белого дома Дэн Скавино 9 апреля в соцсети Twitter, 9 апреля Дональд Трамп обсудил проблему стабилизации мировых цен на нефть в режиме телефонной конференции с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.