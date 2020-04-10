Житель Докшиц: Никаких анализов не брали, просто привезли непонятно куда 1 10.04.2020, 7:46

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Что происходит в райцентре, где скрывают резкий рост зараженных COVID-19.

Был детский оздоровительный лагерь – стал изолятор. Детский сад, который размещался под одной крышей и имел отдельный вход, закрыли, а работников отправили в отпуск за свой счет. Именно сюда, в деревню Витуничи, привозят людей, контактировавших с больными COVID-19 в Докшицком районе, сообщает «Белсат».

«Никаких анализов, никто ничего не брал, просто привезли непонятно куда, документов никаких не показали», – рассказывает житель Докшиц.

По словам представителей Докшицкой санстанции, все привезенные – «контакты первого уровня», то есть больные коронавирусной инфекцией есть в их семьях.

«Мы их изолируем сюда, созданы все условия, здесь есть медик, весь персонал, будет организовано питание. На это имеются все документы, просто мы в экипировке соответствующей, с собой документы никакие не возим», – объясняет Вацлава Галинская, помощница эпидемиолога Докшицкого РЦГЭ.

Медики отмечают, что контролируемая изоляция потенциально инфицированных продлится семь дней, еще неделю будет длиться изоляция по месту жительства. Жители Витуничей новым соседям не рады, так как боятся заразиться.

Сколько больных COVID-19 в Докшицах, неизвестно: ситуацию не комментируют ни представители больницы, ни райисполкома. Мало информации и у местных жителей:

«Вспышка есть заболевания, но что на каждом шагу – не подтверждено, должно ведь какими-то анализами подтверждаться».

«Говорят, что в больнице болеют, а как на самом деле – никто не знает».

«С пневмонией за последнюю неделю семь человек в больницу положили», – говорят жители Докшиц.

Но в аптеке есть и антисептик, и маски. Чего не скажешь о Витебске, где масок, перчаток и костюмов нет даже для медиков в больницах. Волонтеры из Витебска за помощью ездили в Минск, где по оптовым складам собирали нужные вещи.

«В медицинские учреждения мы привезли бахилы, халаты, перчатки, респираторы, очки. В Витебске организовали шитье защитных комбинезонов для врачей, в которые можно одеться с ног до головы», – рассказывает правозащитник и волонтер Павел Левинов.