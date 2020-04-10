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Фотофакт: Лукашенко продолжает заражать армию COVID-19

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  • 10.04.2020, 8:21
  • 8,596
Фотофакт: Лукашенко продолжает заражать армию COVID-19
Фото: onliner.by

У военных на репетиции парада нет никаких средств защиты от опасной инфекции.

В четверг вечером участок минской кольцевой дороги был перекрыт для «гражданских» водителей. На какое-то время МКАД заняла военная техника. Под знаками ограничения максимальной скорости в пределах 100 км/ч колонна из нескольких десятков машин проследовала по внешнему кольцу от аэродрома Липки до ул. Основателей, сообщает onliner.by.

Несмотря на эпидемию коронавируса в стране и резкий рост количества заболевших, военные тренируются, готовятся к параду.

Издание onliner отмечает, что у присутствовавших на репетиции парада сотрудников ГАИ были маски, а у военных не было никаких средств защиты от опасной инфекции.

К слову, это не последний прогон техники по столичным улицам и МКАД. В ближайший вторник, 14 апреля, около 5:00 утра машины на гусеничном ходу поедут по маршруту ул. Основателей — автодорога Н-9067, а автомобили на колесном ходу проследуют по маршруту ул. Основателей — ул. Скорины — МКАД — аэродром Липки. Через день, 16 апреля, около 20:00 техника намерена вернуться теми же путями.


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