Переживут ли ваши легкие коронавирус? 15 10.04.2020, 9:14

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Фото: UNSPLASH

Для ответа на вопрос нужно выполнить три теста.

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус?».

В нем предлагается выполнить три задания, по результатам которых, как утверждает Е. Малышева, станет понятно, есть ли у вас хронические заболевания легких.

«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего, у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска. Для группы риска — обязательна самоизоляция!», — написала Малышева.