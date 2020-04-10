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Переживут ли ваши легкие коронавирус?

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  • 10.04.2020, 9:14
  • 13,389
Переживут ли ваши легкие коронавирус?
Фото: UNSPLASH

Для ответа на вопрос нужно выполнить три теста.

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус?».

В нем предлагается выполнить три задания, по результатам которых, как утверждает Е. Малышева, станет понятно, есть ли у вас хронические заболевания легких.

«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего, у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска. Для группы риска — обязательна самоизоляция!», — написала Малышева.


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