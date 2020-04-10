Путин спрятался 15 10.04.2020, 9:25

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Фото: EPA

У России теперь есть три пути.

Российское государство при Владимире Путине сполна воплотило жанр антиутопии, а у его руководства, похоже, нет "дна". Сейчас в России начался процесс демонтажа страны, в конце которого Путин со своими соратниками убежит за границу, а облапошенный народ останется в разрозненных "княжествах", и с большой вероятностью Россия распадется. Нельзя исключать, что этому будут предшествовать бунты в регионах и введение военной диктатуры. Уже сейчас яркое начало этих процессов начало проявляться из-за неспособности Путина справиться с угрозой коронавируса.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

- Вы видели обращение Владимира Путина 8 апреля?

- Нет, я не смотрел. Лишь мельком видел заголовки и какие-то реплики. Меня в очередной раз стошнило, и я не смог на это даже смотреть.

- Ну, про половцев и печенегов, которые "терзали Россию", думаю, вы видели?

- Да. То ли он актер очень умелый, то ли у него состояние деменции полной, то ли – скорее всего – комбинация и того, и другого.

- А почему актер?

- Потому что мне тяжело поверить, что лидер нации, которым он себя представляет российскому народонаселению, может выдавать что-либо подобное в период национальной катастрофы, к которой он имеет прямое отношение. Потому что к ней приведет поведение так называемого правительства, которое на самом деле является всего лишь путинской ОПГ, и поведение человека, который называет себя президентом.

- Вам не кажется, что воспоминание о печенегах и половцах – это очередная попытка привязать историю России к Киевской Руси?

- Я даже не хочу вступать в обсуждение этой ахинеи. Можно сходить в дом умалишенных и послушать бредни пациентов разной степени заболевания под разными медикаментами. Путин, видите ли, выдал какую-то былинную речь, и теперь журналисты бросились ее обсуждать. Если он себя Наполеоном назовет завтра, вы будете обсуждать это?

- Я думаю, на этом международное сообщество сможет поставить точку в общении с ним.

- Ставить точку на Путине нужно было шесть лет назад, а не сегодня.

- Почему политика Путина спровоцирует национальную катастрофу в России?

- Все остатки негосударственной, частной экономики будут полностью добиты путинской ОПГ. Экономика России взорвется – и это очевидно всем. На это обращают внимание другие страны и даже путинисты.

У Путина считают, что $550 млрд золотовалютных резервов – это их деньги. Они считают, что 130 с лишним миллиардов долларов в Фонде национального благосостояния – это деньги путинской ОПГ. Они не собираются помогать людям, частным бизнесам. На самом деле, они вредители и враги народа в самом-самом прямом смысле этого слова.

- Приведет ли экономический коллапс к деструктивным процессам в России?

- Путин ведет страну к развалу. Он так построил, а вернее, демонтировал государство, и так с ним обращается, что Россия развалится, рано или поздно, кроваво или бескровно. Путин демонтировал государство, он демонтирует и страну.

Нам сейчас прямо наглядно приподняли занавесочку, и мы сейчас видим маленькое вступление к этому процессу. Дальше будет какой-то спектакль, состоящий из нескольких действий, и эпилог.

А потом все выйдут кланяться, но для разных групп людей это будет означать разные вещи. Во время "поклонов" путинская ОПГ будет пытаться улететь из России на частных самолетах к переправленным за границу денежкам, а облапошенное народонаселение России останется у разбитого корыта – скорее всего в каких-то разрозненных "княжествах".

Но может быть, это единственный способ спасения этой территории. Потому что очевидно, что такая территория, населенная такими разными народами, имеющая географические, национальные и региональные особенности, может жить только на основе настоящего федерализма. Он был предусмотрен тем, как была устроена РФ отцами-основателями в 1991 и 1993 годах, включая текст Конституции.

Российское государство должно быть сформировано по образу и подобию США, Канады, Германии или Швейцарии – на основе федеративного устройства. Путин демонтировал федерализм, само государство, конституцию. И если вдруг не произойдет чуда и вся страна не будет переформатирована в федеративное устройство, то она сама по себе распадется.

- А как вы можете описать факты за "занавесочкой", которые свидетельствуют о распаде России и других деструктивных процессах.

- Мини-парад суверенитетов закрывает целые части России друг от друга. Это, что делает Кадыров и другие вассалы путинской ОПГ.

Но ведь не введен режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Федеральная власть не разрешала ограничивать передвижение между регионами. Но Путин спрятался в норку, снял с себя ответственность и в открытую отдал больше полномочий губернаторам и местным властям. Те, в свою очередь, начали заниматься самодеятельностью. Но у них на это нет ни законных полномочий, ни денег – все это есть у Путина. Потому это еще одна важная веха в его преступлениях против России и российского народа.

- Вы говорите, нет у субъектов Федерации денег. Это же приведет к условным голодным бунтам. Ведь представим, что регионы закрылись – и будут сидеть без денег. Они же долго не высидят.

- Может возникнуть, я бы сказал, бинарная ситуация. Одно из двух: будут региональные или, возможно, более масштабные бунты, бессмысленные и беспощадные; либо будет введение военной диктатуры на территории всей страны.

К сожалению, я не исключаю третьего пути – "ничего не будет". Это то, с чем Путин оставляет страну в конце своего бесславного 20-летнего правления.

Я говорю в конце просто потому, что я не вижу, как он может оставаться в должности президента даже минуту, не говоря уже о дне. Но как может наступить третий вариант – я просто не понимаю.