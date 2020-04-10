В Швеции второй день подряд фиксируют серьезный рост смертности от COVID-19 10 10.04.2020, 9:58

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ФОТО: MIKAEL SJOBERG/BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Всего в стране выявили свыше девяти тысяч случаев заражения инфекцией.

В Швеции за прошедшие сутки зарегистрировали свыше 100 случаев смерти от заражения коронавирусом, общее количество летальных исходов — 792 человека.

Об этом свидетельствуют данные Агентства общественного здравоохранения Швеции, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в Швеции второй день подряд серьезно растет число умерших.

Всего в стране выявили свыше 9,1 тысяч случаев заражения коронавирусом, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

В качестве ограничительных мер Швеция ввела запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2−4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.

Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

Белорусские власти любят приводить в пример Швецию, которая не вводила таких жестких карантинных мер, как другие европейские страны, но ситуация в Беларуси с коронавирусом обстоит намного хуже.