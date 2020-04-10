По каким курсам банки сейчас продают и покупают валюту 3 10.04.2020, 10:19

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Фото: Reuters

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги валютами.

Белорусский рубль уже больше недели укрепляется к доллару, а к евро — последние три дня. Банки реагируют на это снижением курсов валют в обменниках. Tut.by посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.

В последний раз на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос по отношению к белорусскому рублю 1 апреля — на 0,45% — до 2,5973 рубля. После это рубль укреплялся по отношению к американской валюте. На торгах 9 апреля доллар снизился до 2,516 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,78 рубля (Банк Дабрабыт, БПС-Сбербанк и Франсабанк), а самый низкий — 2,735 рубля (Банк ВТБ, БТА Банк, Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке, Беларусбанке и Белагропромбанке — 2,72 рубля.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,55 рубля (Банк БелВЭБ, Беларусбанк, Банк Дабрабыт, Технобанк, БПС-Сбербанк). В Цептер Банке и БСБ Банке — 2,54 рубля, а в остальных банках — ниже 2,54 рубля.

Самый низкий курс продажи банком американской валюты — 2,505 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать доллар в Белагропромбанке и Беларусбанке — 2,495 рубля.