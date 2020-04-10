Байден опережает Трампа в президентском рейтинге 5 10.04.2020, 10:51

Джо Байден

Фото: AP

Опубликованы данные опроса.

Бывший вице-президент США Джо Байден, оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу CNN, передает gordonua.com.

Согласно полученным данным, Байдена в целом по стране поддерживает 53% избирателей, Трампа – 42%. При этом, отмечает телеканал, перевес в количестве избирателей не обязательно значит, что Байден сможет получить поддержку необходимого числа выборщиков, а значит, и выиграть выборы. Например, в 2016 году Трамп набрал меньше голосов, но победа в ключевых штатах обеспечила ему необходимое количество выборщиков.

В соответствии с результатами опроса, респонденты больше доверяют Байдену в вопросах противодействия коронавирусу (поддержка в зависимости от региона составляет до 52%), здравоохранения (до 57%) и помощи среднему классу (до 57%).

При этом опрошенные больше доверяют Трампу в экономических вопросах. Так, 50% респондентов считают, что именно действующий президент лучше справляется с экономикой. Байдену в этом вопросе доверяют 46% опрошенных.

Телефонный опрос проводился компанией SSRS по заказу телеканала CNN с 3-го по 6 апреля среди 1002 совершеннолетних респондентов. Погрешность выборки составляет около 3,7%.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Основная борьба развернется между Джо Байденом, который остался единственным кандидатом на выдвижение от Демократической партии США, и Дональдом Трампом, который представляет Республиканскую партию.