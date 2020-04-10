закрыть
10 апреля 2020, пятница, 11:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Павел Северинец: Мы хотим, чтобы Беларусь жила по закону

1
  • 10.04.2020, 11:20
  • 1,039
Павел Северинец: Мы хотим, чтобы Беларусь жила по закону
Павел Северинец
Фото: charter97.org

Белорусский политик рассказал о первых трех решениях после смены власти.

Лидер партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец стал героем новой программы сайта Charter97.org Studio Х97. В интервью, ведущим которого был Евгений Климакин, белорусский политик рассказал, что какие изменения следует принять в первую очередь после смены власти.

- Становитесь вы президентом. Первые три решения, которые принимаете?

- Первое решение - это освободить политических заключенных, второе - это отменить все незаконные декреты, дурацкие распоряжения, которые за эти 26 лет исковеркали жизнь белорусов.

- Какое соотношение дурацких и не дурацких?

- Дурацких львиная доля. Большинство белорусов понимает, что все вещи придумываются в целью залезть к ним в карман или набросить еще одну удавку на шею. Поэтому важна отмена декретов, указов и договоренностей, в том числе международных, которые заключал Лукашенко как нелегитимный президент. Ни одни выборы после 1996 года не были признаны международным сообществом, поэтому отмена.

Ну и в конце концов возвращение Конституции 1994 года. Это последний юридически значимый документ для Беларуси, на основе которого мы будем проводить конституционную реформу.

- На ваш взгляд, как должна сложиться судьба людей, которые всячески помогали удерживаться режиму? Например, Ермошина, что с ней должно произойти?

- Те, кто участвовал в уголовных преступлениях, например, репрессиях или незаконном удержании власти, должны ответить по закону. Есть Уголовный кодекс, должен быть независимый суд. И все по суду, никаких расправ, никаких огульных решений «все головы полетят» - нет, индивидуально в каждом случае. Потому что мы хотим, чтобы страна жила не в беззаконии, как сейчас, а по закону.


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин