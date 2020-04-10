Павел Северинец: Мы хотим, чтобы Беларусь жила по закону 1 10.04.2020, 11:20

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Белорусский политик рассказал о первых трех решениях после смены власти.

Лидер партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец стал героем новой программы сайта Charter97.org Studio Х97. В интервью, ведущим которого был Евгений Климакин, белорусский политик рассказал, что какие изменения следует принять в первую очередь после смены власти.

- Становитесь вы президентом. Первые три решения, которые принимаете?

- Первое решение - это освободить политических заключенных, второе - это отменить все незаконные декреты, дурацкие распоряжения, которые за эти 26 лет исковеркали жизнь белорусов.

- Какое соотношение дурацких и не дурацких?

- Дурацких львиная доля. Большинство белорусов понимает, что все вещи придумываются в целью залезть к ним в карман или набросить еще одну удавку на шею. Поэтому важна отмена декретов, указов и договоренностей, в том числе международных, которые заключал Лукашенко как нелегитимный президент. Ни одни выборы после 1996 года не были признаны международным сообществом, поэтому отмена.

Ну и в конце концов возвращение Конституции 1994 года. Это последний юридически значимый документ для Беларуси, на основе которого мы будем проводить конституционную реформу.

- На ваш взгляд, как должна сложиться судьба людей, которые всячески помогали удерживаться режиму? Например, Ермошина, что с ней должно произойти?

- Те, кто участвовал в уголовных преступлениях, например, репрессиях или незаконном удержании власти, должны ответить по закону. Есть Уголовный кодекс, должен быть независимый суд. И все по суду, никаких расправ, никаких огульных решений «все головы полетят» - нет, индивидуально в каждом случае. Потому что мы хотим, чтобы страна жила не в беззаконии, как сейчас, а по закону.