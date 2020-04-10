В ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд 10.04.2020, 11:39

Пакет новых мер позволит довести общую финансовую реакцию ЕС на эпидемию до 3,2 триллиона евро.

Министры финансов стран-членов ЕС согласовали пакет экономических мер размером в 50 миллиардов евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Reuters.

Министр финансов Португалии и президент Еврогруппы Марио Сентено пояснил, что 100 миллиардов евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.

Он также отметил, что Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 миллиардов евро, а фонд Европейского механизма стабильности (ЕСМ) в еврозоне предоставит правительствам 240 миллиардов евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно добавления экономических условий к чрезвычайному кредиту для правительств, переживающих последствия пандемии, и заверили Италию в том, что блок проявит солидарность.

Но в соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления - то, на чем сильно настаивали Италия, Франция и Испания, но это "красная линия" для Германии, Нидерландов, Финляндии и Австрии.

Решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС, что означает, что еще предстоит провести еще много серьезных дискуссий по этому вопросу.

Пакет новых мер позволит довести общую финансовую реакцию ЕС на эпидемию до 3,2 триллиона евро, что является крупнейшей подобной программой в мире.