Минздрав Беларуси насчитал в стране 1981 случай коронавируса 14 10.04.2020, 12:47

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Независимые эксперты отмечают, что эти цифры занижены.

В Беларуси, по официальным данным, зафиксирован 1981 случай коронавируса, сообщает Минздрав.

«На 10 апреля 2020 в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной

коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.