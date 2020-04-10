«Баста»: Из средней школы №68 в Минске забрали учеников и учителей с подозрением на коронавирус 4 10.04.2020, 13:42

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Директор школы - дома, на самоизоляции.

Из средней школы №68, которая находится на переулке Охотском в Минске, забрали несколько учеников и учителей, у которых подозревают заражение коронавирусом. Об этом нам сообщил один из читателей телеграмм-канала «Баста».

«68-я школа, Заводской район, Минск. Забрали 17 учеников и 12 учителей. Немкович [директор школы Виктория Немкович] – дома, на самоизоляции. Семья – отдельно», - сообщил подписчик.

Журналисты связались с администрацией школы по телефонам, указанным на сайте. Сотрудница, ответившая на звонок, отказалась давать комментарий, добавив, что «я бы вам ничего не сказала, даже если бы это было неправдой».

Дозвониться до директора школы сегодня нельзя было весь день.

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