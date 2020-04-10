Повторит ли Россия судьбу Советского Союза? 4 10.04.2020, 13:44

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История повторяется.

Всем известно, что экономика является слабым местом России. Хотя экономическое развитие страны несколько выровнялось под руководством Владимира Путина, в последние годы оно непрерывно снижалось. Основная причина — нефтяная война c Саудовской Аравией. Кроме того, Россия находится под экономическими санкциями Соединенных Штатов и Европейского союза. Это означает, что новая война уже давно и незаметно началась, а Россия столкнулась с огромным кризисом и, возможно, повторит ошибки Советского Союза, пишет китайское издание «Феникс» (перевод - inosmi.ru).

После распада Советского Союза экономическое развитие России находилось в состоянии депрессии. Хотя Россия — мировая военная держава, ее экономика не достигает даже одной десятой ее военной мощи. В настоящее время по валовому производству страна занимает лишь 12 место в мире. Тем не менее такое плохое экономическое развитие России связано не только с однообразной внутренней экономической структурой, но и с малообещающей внешней средой развития.

В настоящее время ее экономическое развитие в основном зависит от экспорта в двух областях. Прежде всего, Россия — страна с самыми богатыми запасами минеральных ресурсов в мире, поэтому она продолжает экспортировать собственные полезные ископаемые. Но она не единственная страна, которая обладает такими ресурсами, поэтому рыночная конкуренция неизбежна. Ожесточенная ценовая война, разразившаяся на нефтяном рынке между Россией и Саудовской Аравией, не только нанесла ущерб собственным экономическим интересам России, но и серьезно затронула другие страны на международном нефтяном рынке. В то же время следует отметить, что независимо от того, какое количество природных ресурсов будет использовано по окончании ценовой войны, если существование России и дальше будет зависеть от продажи ресурсов, ее будущее окажется под угрозой.

Помимо продажи ресурсов, Россия также экспортирует большое количество вооружения и снаряжения. Ее всегда называли боевой страной, поскольку она занимается производством военной техники и оружия. Военная промышленность в стране очень развита, а уровень производимого оружия один из самых высоких в мире. Однако общая ситуация в современном мире относительно мирная, и только несколько регионов все еще находятся в состоянии военного конфликта, поэтому рынок военного развития, которым так гордится Россия, не настолько широк. Всем известно, что США и Россия — крупнейшие страны-продавцы оружия. Поэтому, несмотря на то, что Россия обладает сильной военной промышленностью, ей все же приходится иметь дело с Америкой — крупнейшей мировой державой. Из-за этого на международном рынке оружия господствующего положения у нее нет.

Кроме того, военная мощь сделали Россию мишенью для нападения во многих областях. Прежде всего, Соединенные Штаты, выступая против России как мировой державы, наложили на нее жесткие экономические санкции. Стремясь подавить Россию и нанести по мощный удар, они активно развивают отношения со странами, которые ее окружают, — с Японией, Южной Кореей и Польшей. Кроме того, вдобавок к США, которые находятся за тысячи километров от России, рядом с ней находится Европейский союз, который также ввел против нее экономические санкции.

Помимо сохраняющихся внешнеэкономических проблем, существует также проблема с отсталостью внутренней экономики России. Однако главная причина подобного итога — историческая. В советский период Россия активно развивала тяжелую промышленность и в то время была великой индустриальной державой. Однако из-за непрерывного прогресса с течением времени эпоха промышленного процветания и экономического развития закончилась. С тех пор, пока остальные страны пытались развивать легкую и обрабатывающую промышленность, Россия не шла в ногу со временем. Будучи крупнейшей страной в мире, она не поспевает за тенденциями времени: у нее самая большая территория, слишком малочисленное население и дефицит рабочей силы, из-за чего очень сложно развивать трудоемкие отрасли перерабатывающей и обрабатывающей промышленности. Все страны мира сейчас активно развивают высокотехнологичные отрасли. Россия и здесь не может отвечать тенденциям времени. Нефтяная война с Саудовской Аравией нанесла огромный урон и без того слабой экономике России. В конце концов, только обладая достаточно сильной совокупной мощью, можно своевременно реагировать на изменения внешнего мира и сложные ситуации.