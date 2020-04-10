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Цены на газ в Европе продолжают падать

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  • 10.04.2020, 13:56
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Цены на газ в Европе продолжают падать

Цены показали новый минимум.

Спотовые цены (реальные цены) на газ в Европе в середине недели переломили тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум. По итогам торгов в среду на британской National Balancing Point (NBP) газ с поставкой в четверг стоил $ 67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм), передает zn.ua.

На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $ 79,33 за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ с начала апреля сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.

Если этот тренд сохранится, что апрель может стать первым месяцем с зимы 2018 года, когда поставки СПГ на континент снизились - при том, что за 2019 год они показали рост в два раза.

Говоря о падении цен, аналитики Wood Mackenzie отмечают, что спрос на газ упал слишком быстро, и пока сторона предложения не успела на него отреагировать.


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