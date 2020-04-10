закрыть
10 апреля 2020, пятница, 14:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Новая сделка ОПЕК+ откинет РФ на уровень нефтедобычи 17-летней давности

  • 10.04.2020, 14:19
  • 1,527
Новая сделка ОПЕК+ откинет РФ на уровень нефтедобычи 17-летней давности
Фото: Reuters

Страны-участницы ОПЕК+ согласовали план сокращения глобальной нефтедобычи на 23%.

Страны-участницы ограничительного пакта ОПЕК+ согласовали план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая в условиях разразившейся пандемии коронавируса и падения спроса, и если в пятницу мировые производители договорятся об имплементации сделки, это отбросит РФ на уровень производства 17-летней давности, передает Reuters.

Накануне группа стран ОПЕК+ сообщила, что предварительно договорилась о снижении глобальной нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, но окончательное соглашение зависит от участия в пакте Мексики, которая не согласилась на сокращение производства в том объеме, о котором ее просили.

Участники сделки, включая одного из ключевых игроков - Саудовскую Аравию - не теряют надежды, что Мексика одумается. В пятницу во второй половине дня пройдут переговоры между министрами энергетики стран “Большой двадцатки”.

Планируемые ОПЕК+ ограничения добычи составят 10% от мирового предложения, при этом ожидается, что такие страны как США, Канада и другие снизят производство еще на 5 миллионов баррелей в сутки, чтобы помочь стабилизировать рынки.

Мировой спрос на топливо упал примерно на 30 миллионов баррелей в сутки, или 30% мирового предложения, так как меры борьбы с пандемией COVID-19 привели к прекращению авиасообщения между странами, сокращению использования автомобилей и снижению экономической активности.

Нефтяные котировки отреагировали существенным падением на вчерашнее решение ОПЕК+, отражая скептицизм участников рынка в том, что даже беспрецедентного сокращения на 15 миллионов баррелей в сутки будет недостаточно, чтобы остановить быстрое заполнение мировых хранилищ.

Президент США Дональд Трамп не только не выразил готовности оказать поддержку сделке, но и пригрозил Саудовской Аравии санкциями и пошлинами на нефть королевства, если Эр-Рияд не сократит добычу в достаточной степени, чтобы помочь американской нефтяной промышленности.

Кремль сообщил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин, Трамп и саудовский король Салман обсудили нефтяные рынки в ходе телефонного разговора.

“Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учётом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики “Группы двадцати”, - говорится в сообщении на сайте Кремля.

“Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику”.

Представители ОПЕК и России сказали, что масштабы кризиса требуют участия всех производителей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал Рейтер, что другие производители, возможно, присоединятся к сокращениям во время переговоров министров энергетики G20 в пятницу.

АМЕРИКАНСКАЯ ДИЛЕММА

Согласно документам ОПЕК+, группа сократит добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. Все участники ОПЕК+ снизят производство на 23%, Саудовская Аравия и Россия - на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая, Ирак - более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

С июля и до конца года сокращение будет снижаться и составит 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года - 6 миллионов баррелей, показали документы.

Беспрецедентное сокращение добычи откинет РФ на уровень добычи 17-летней давности. В 2003 году РФ произвела 421 миллион тонн нефти - примерно 8,45 миллиона баррелей в сутки, исходя из коэффициента барреляжа 7,33.

Согласно документам ОПЕК+, с мая по июнь 2020 года РФ сократит добычу нефти от уровня 11 миллионов баррелей в сутки на 2,508 миллиона баррелей в сутки до 8,492 миллиона баррелей в сутки. С июля по декабрь 2020 года РФ снизит добычу на 2,007 миллиона баррелей в сутки до 8,993 миллиона баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года - на 1,505 миллиона баррелей в сутки до 9,495 миллиона баррелей в сутки, что примерно соответствует уровню нефтепроизводства РФ в середине 2005 года.

США, чья добыча превзошла саудовскую и российскую, были приглашены на переговоры ОПЕК+ в четверг, но неясно, присоединились ли они к видеоконференции. Также были приглашены Бразилия, Норвегия и Канада.

Американские чиновники уже говорили, что объемы производства в США сократятся естественным образом в течение двух лет, но не так и не взяли на себя обязательств о каких-либо сокращениях.

Главная нефтяная провинция Канады Альберта сообщила, что добыча уже упала и что ОПЕК не просила ее о дальнейших сокращениях. Провинция также сообщила, что поддерживает американскую идею о пошлинах на импортируемую нефть.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев