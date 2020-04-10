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Минобороны Беларуси: Это не военные госпитали, это санитарные изоляторы

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  • 10.04.2020, 14:36
Минобороны Беларуси: Это не военные госпитали, это санитарные изоляторы

Военные прокомментировали создание полевых объектов в регионах Беларуси.

Информация о создании «полевых военных госпиталей» под Лепелем, Витебском и Борисовом появилась в интернете.

«Речь не идет о создании полевых госпиталей», - сказала «Радыё Свабода» пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик . - Это оборудованные военными специалистами районы изоляции. Вооруженные силы имеют собственную санитарно-эпидемиологическую службу. Еще на прошлой неделе военные врачи провели тренировки по установке таких изоляторов.

Где-то они повторяли процесс установки такого изолятора в казармах, где-то это было сделано в палатках на полигоне. Мы работали над этим из-за эпидемиологической ситуации в стране. В случае ее ухудшения было решено еще раз все отработать. Такие изоляторы нельзя назвать полевыми госпиталями».

По словам пресс-секретаря Министерства обороны, речь не идет о размещении гражданских лиц или военнослужащих в таких изоляторах. Пока эти объекты не работают и в этом нет необходимости.

В ведомстве добавили, что район изоляции, оборудованный под Лепелем, уже разобран. Пока объекты остаются в Борисове (там район изоляции был сделан в казармах), а также на полигоне Лосвидо под Витебском.

Министерство обороны сообщает, что по состоянию на вечер 9 апреля среди белорусских военных не было случаев коронавируса.


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