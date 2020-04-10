«Баста»: Врачи центральной районной больницы в Солигорске заразились коронавирусом 10.04.2020, 14:53

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Иллюстрационное фото

Медики лечили больного с «пневмонией».

Несколько врачей в центральной районной больнице в Солигорске заразились коронавирусом. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщил один из сотрудников учреждения здравоохранения.

«В Солигорске, в пульмонологии районной больницы, лечили пациента с пневмонией, а у него подтвердился короновирус. Заразились несколько человек медперсонала. Информация получена на пятиминутке врачей поликлиники», - сообщил источник.

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