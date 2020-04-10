Ученые обнаружили загадочные акведуки в пустыне 1 10.04.2020, 15:26

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Даже в 21-м веке нет ни одного поселения, которое использовало бы такие технологии.

О существовании гигантских рисунков Наска известно давно. Однако о другом чуде этой местности сведений совсем мало. Оказывается в пустыне Наска есть подземные акведуки, которые представляют собой большую загадку для ученых, пишет lenta.ua.

Вся пустыня пронизана системой подземных акведуков и винтовых колодцев, которые содержат чистую и вкусную воду. Аналогов такой системы водоснабжения нет нигде в мире. Древние шумеры создавали фантастические системы орошения, но даже они не строили подземные каналы, которые питались бы подземными водами. Мало того, даже в 21 веке нет ни одного поселения, которое использовало бы такие технологии.

Ученые, занимающиеся исследованиями каменных колодцев в Перу, назвали их чудом инженерной мысли. Они не смогли ответить на вопрос, как были спроектированы и построены эти сооружения.

Исследователи из итальянского Института методологии анализа окружающей среды изучили спутниковые снимки спиральных структур в районе Наска. Спиралевидные конструкции являются усовершенствованной гидравлической системой для отбора подземных вод.

Воронкообразные конструкции, идущие по спирали, позволяли ветру проникать в подземные каналы. С помощью потоков ветра часть подземных вод транспортировалась в нужные места через ряд каналов, а другая ее часть хранилась в резервуарах.

Строительство такой гидравлической системы требовало знания специальной технологии и геологического строения региона. Культура, населявшая в древности пустыню Наска, должна была обладать развитой наукой, чтобы создавать такие чудеса вручную. Или же предки насканцев использовали машинное оборудование, которое не уступало лучшим образцам нашего времени.