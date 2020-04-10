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Мужчина 20 лет не знал о пенсии и стал обладателем целого состояния

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  • 10.04.2020, 16:18
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Мужчина 20 лет не знал о пенсии и стал обладателем целого состояния
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Мужчина думал, что он не имеет право получать пенсию, так как продолжал работать.

Житель английского графства Йоркшир станет обладателем состояния в 140 тысяч фунтов, так как 20 лет после достижения пенсионного возраста не забирал причитавшиеся ему выплаты. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Daily Star.

Пожелавший остаться неизвестным мужчина в возрасте около 80 лет думал, что он не имеет право получать пенсию, так как продолжал работать в течение 20 лет по достижении пенсионного возраста.

Местный совет сделал запрос в пенсионный фонд от его имени. Оказалось, что британцу причитается накопившаяся единоразовая выплата в 140 тысяч фунтов и в дальнейшем по 185 фунтов еженедельно.

«Гражданин все еще работает и не планирует уходить на пенсию, но он не знал, что может забрать свою пенсию и остаться на рабочем месте», — сообщил член местного совета Майкл Грэхем.


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