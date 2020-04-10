закрыть
10 апреля 2020, пятница, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Истребители США перехватили два самолета РФ в районе Аляски

6
  • 10.04.2020, 16:57
  • 1,217
Истребители США перехватили два самолета РФ в районе Аляски
Иллюстрационное фото

В США считают, что РФ использует Ил-38 для выслеживания американских подводных лодок.

8 апреля истребители ВВС США F-22 перехватили два российских самолета Ил-38, сообщило 9 апреля в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает gordonua.com.

В ведомстве отметили, что Ил-38 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски.

"Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем, к северу от Алеутских островов, и не входили в воздушное пространство США или Канады", – сказано в заявлении.

Командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси сообщил, что это не первый подобный случай за последний месяц.

"За последний месяц было несколько случаев, когда мы перехватывали российские самолеты на подходе к нашим странам", – цитирует его пресс-служба NORAD.

В комментарии Fox News О'Шонесси сказал, что российские самолеты летели на расстоянии 50 миль (около 80 км) от побережья Аляски. "Они хотели проверить, сможем ли мы отреагировать", – предположил генерал.

Ил-38 – разведывательный самолет, который, по мнению американской стороны, РФ использует для выслеживания американских подводных лодок.

В NORAD сообщали, что с 2007 года, когда Россия возобновила патрулирование границ самолетами дальней авиации, шесть – семь раз в год американские истребители вылетают для перехвата российских самолетов.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев