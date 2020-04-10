Еще в двух детсадах Минска выявили коронавирус 1 10.04.2020, 17:11

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже в шести детских садах столицы зафиксирована инфекция.

Еще в двух садах Минска выявили коронавирус. В саду № 119 заболел малыш, в № 105 — сотрудник. Эту информацию подтвердили в самих садах.

В редакцию tut.by обратилась Людмила (по просьбе героини имя изменено). Ее ребенок ходит в сад № 119 Минска. Учреждение находится на улице Янки Брыля. Вчера, говорит собеседница, им сообщили, что у мальчика из их группы тест на коронавирус дал положительный результат.

— Ночью ребенка забрали в больницу, — рассказывает собеседница. — Сказали, его мама заболела. Ее проверили на COVID-19, он подтвердился. Затем тесты сделали семье, и у малыша он тоже оказался положительным. Последний раз ребенок был в саду в прошлую пятницу. Деток, воспитателя и няню попросили находиться в самоизоляции. Сегодня должны взять мазки.

Мама говорит, что у них очень хороший сад. В связи с эпидемиологической ситуацией в группах всегда все тщательно обрабатывали.

— Насколько мне известно, о том, что у мамы мальчика коронавирус, стало известно в пятницу, и в субботу сад обрабатывали. Но почему родителей не предупредили о сложившейся ситуации? С понедельника некоторые семьи продолжали водить детей в сад.

В саду объясняют, что никакой информации от родителей они не скрывали.

— В четверг днем нам официально сообщили, что у ребенка подтвердился коронавирус, — комментируют ситуацию в детском саду. — Мы тут же стали обзванивать родителей.

— Родители говорят, что сад еще в прошлую пятницу знал, что мама ребенка нездорова.

— Сейчас очень много фейков, поэтому мы работаем только с официальными источниками, — говорят в саду. О маме мальчика, поясняют, они не знали.

Еще один случай COVID-19 выявлен у сотрудника детского сада № 105. Учреждение находится на улице Алибегова.

— Коронавирус подтвердился у одного из сотрудников. Последний раз он был на работе 1 апреля, — рассказывает читатель. — Потом у него поднялась температура. Позже выяснилось, что у одного из его родственников тест на коронавирус дал положительный результат. Проверили и его. Оказалось, коронавирус.

Сейчас, продолжает собеседник, мужчина в больнице. На работе он контактировал с тремя сотрудниками. Им сделали тесты, сейчас они дома на самоизоляции.

— У одного из наших работников подтвердился тест на коронавирус, — подтвердили в саду. — До этого он не ходил на работу.

Трое сотрудников, с которыми мужчина контактировал, на самоизоляции. Остальные сотрудники чувствуют себя хорошо и работают. Сад обработали, дети продолжают ходить в группы.

Напомним, вчера стало известно, что в четырех детсадах Минска выявлены случаи коронавируса.