Беременные белоруски просят защитить их от вируса 4 10.04.2020, 17:28

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Многие на работу ездят на общественном транспорте через весь город.

Все больше обращений поступает от беременных женщин, которые просят защитить их в условиях эпидемии. «Многие продолжает ездить на работу, некоторые — через весь город добираются на общественном транспорте», — пишут взволнованные белоруски. Некоторые боятся даже плановых скринингов, считают, что для них поездка в больницу и поликлинику — это неоправданный риск, пишет rebenok.by.

— Для беременных женщин, которые продолжают ездить на работу, не ввели никакие меры дополнительной защиты, — говорится в одном из таких писем. — Кроме того, женщины продолжают ходить в поликлиники на приемы и сдают анализы в тех же кабинетах, что и заболевшие. Возможно, про такую категорию просто забыли, а риск огромный!

— А вот как быть беременной женщине, если она работает в поликлинике в Минске? Первый триместр, есть небольшое покашливание, и температура была 37, но врач (терапевт беременных) сказала, что субфебрильная температура у беременных бывает часто, и не дала больничный даже на несколько дней. Гинеколог предложила на время лечь в больницу, но мы отказались. То есть в больницу положить можно в данной эпидемиологической ситуации, а больничный хоть на несколько дней дать, чтобы человек посидел в самоизоляции и немного сил набрался — нельзя?

— Меня по беременности отправляют на следующей неделе в Витебск на скрининг, а я живу в Лепеле. Можно ли отказаться от обследования? Гинеколог, который ведет мою беременность, говорит, что ехать обязательно, а я не хочу!

— Сделали бы так, чтобы хоть работающим беременным, которые контактируют с большим количеством людей (работают в поликлиниках, аптеках, школах, когда придут дети на учебу), дали больничные или как-то по-другому позаботились о них. Поднимите этот вопрос в Минздраве или в Минтруда, — пишут читатели.

В Министерстве здравоохранения считают, что угрозы жизни для беременных в связи с коронавирусом нет. Специалисты не видят тяжелого и крайне тяжелого состояния у пациенток, которые заражены вирусом и ждут ребенка. По данным на 10 апреля, в Беларуси зафиксировано пять случаев заражения COVID-19 среди беременных.

— Специфических мер профилактики от коронавируса для беременных нет, — пояснила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. — Рекомендации для них те же, что и для других людей.

В Министерстве труда и соцзащиты затруднились прокомментировать вопрос, нужна ли женщинам в положении какая-то особая защита от государства. В этой теме специалисты ведомства полагаются на позицию Минздрава.

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у пяти беременных белорусок.