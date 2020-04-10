На Комаровке не работают многочисленные мясные точки 6 10.04.2020, 17:47

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Самоизолировались или ушли на выходные?

Комаровский рынок в Минске работает в привычном режиме, однако в соцсетях появляется информация, что ряды торговых точек с мясной продукцией стоят закрытые, сообщает «Белсат».

В четверг на Комаровке было действительно немноголюдно, и это бросается в глаза. Торговые ряды с бакалеей и молочными продуктами выглядят по-прежнему: работает большинство прилавков. А вот мясные ряды опустели на треть, если не больше – прилавки стоят пустые, продавцов нет.

Покупатель Николай закупается на Комаровке раз в неделю и подтверждает, что в последнее время часть мясных прилавков закрыты, но, говорит, что мясо все равно можно приобрести.

Продавцы в большинстве своем работают без масок, мясники – тоже.

— Не боитесь коронавируса, на самоизоляцию не собираетесь?

— Вот когда будет введен карантин, тогда и пойдем на самоизоляцию. А теперь прошу внести мое предложение: на обязательный карантин нужно посадить пенсионеров, они приезжают на базар и ходят здесь без масок и перчаток. Это же опасно! Тех, кто карантин нарушает, лишать пенсии. Я так думаю, – делает выводы продавец домашней птицы.

О том, что на выходных откроется больше прилавков, говорит продавец Татьяна:

— Сейчас и покупателей совсем мало, поэтому многие остаются дома в будни.

Другие продавцы в мясных рядах немногословны, на вопросы, почему закрыто столько прилавков или не отвечают, или предлагают спросить у руководства рынка.

Людмила Томашевич, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам предприятия «Минский Комаровский рынок», серьезной проблемы не видит.

— Понятно, что количество покупателей немножко уменьшилось, но так во всех торговых сетях, в выходные все же людей много. И ассортимент у нас остался широким, все есть. А продавцов стало меньше, потому что с 1 апреля мы изменили систему оплаты и теперь аренду места можно оплачивать ежедневно. Поэтому у людей просто появилась возможность, не теряя в деньгах, остаться дома с семьей. Информации, что кто-то из продавцов самоизолировался, у меня нет, – говорит Людмила Михайловна.

Открытая часть рынка не изменилась. Уже вовсю началась торговля искусственными цветами, в рядах с фруктами и овощами работают все точки. Продавщицы боксов с кофе и чаем утверждают, что ассортимент у них не изменился, но получится ли и впредь сохранять его широким и вовремя пополнять, ответить затрудняются.