Синоптики: Весна окажется значительно теплее, чем обычно

Синоптики: Весна окажется значительно теплее, чем обычно4
- 10.04.2020, 17:55
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Синоптики отмечают, что в Беларуси меняется климат.
Это происходит из-за зимних и весенних месяцев.
- А летом у нас нет экстремальных отклонений в виде сорокаградусной жары или очень длительных периодов жаркой и сухой погоды", - сказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает БелТА.
Зима в этом году так и осталась лишь календарной. А в марте температура воздуха в Беларуси также превысила климатическую норму на 3,4 градуса. Такое случается раз в 10-15 лет. Апрель прогнозируется теплее обычного со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы.
- Вполне вероятно, что и весна в целом окажется значительно теплее, чем обычно, - сказал Александр Беганский.