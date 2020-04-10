Мы выживем 13 10.04.2020, 18:11

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А к государственным лжецам уже летит их бумеранг.

Подписчик группы гражданской кампании "Европейская Беларусь" в социальной сети "ВКонтакте" поделился своими мыслями по поводу будущего страны.

Вот текст его письма:

- Минск, 13.15, захожу в почтовое отделение для необходимой оплаты. Бросается в глаза зловещая пустота. Обычно в этом почтовом отделении яблоку негде упасть: толпятся пенсионеры, молодежь забирающая товары из Китая, «тунеядцы» оплачивают свои счета. Сегодня – пусто. Оплачиваю услугу и перед выходом встречаю зашедшую женщину в маске, которая по телефону говорит собеседнику: «Ты не поверишь, но на почте нет никого».

Смело могу предположить, что это не единственное такое отделение в Минске, да и в Беларуси.

Почта, опустевшее метро, объекты общепита без посетителей. Похоже, что у белорусов включился инстинкт самосохранения, вопреки абсурдным заявлениям диктатора, в чьей голове господствует страшный симбиоз идиотизма и ненависти к своему народу. Как бы не хотел колхозный узурпатор устроить кровавую жатву – не выйдет! Не на тех напал! Да, будут невинные жертвы, жертвы легкомыслия, будут жертвы среди тех, кто для нарочитой демонстрации бесстрашия заседает в «парламенте» без масок. Несомненно, слягут и те, кто на конференциях Минздрава несут чушь и покашливают друг на друга. Мы потеряем и тех, кто в бессилии обусловленном животным страхом не может четко и ясно написать в родительских чатах «Не водите детей в школу! Пусть сидят дома». Может быть и запредельно цинично звучит, но это все неизбежный закон бумеранга.

Беларусы выживут. Нация сохранится. Нация, которая проходила через множество невзгод и потрясений, которая умела давать отпор врагу во все времена. И сейчас как раз то самое время, когда абсолютное большинство заявило о том, как на самом деле относится к самозванцу. Массовая самоизоляция, пользование средствами индивидуальной защиты, помощь медикам на передовой, информирование населения – это и есть наш отпор. И диктатор это видит. Мы выживем, а он останется грязным пятном на страницах нашей славной истории.