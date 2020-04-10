В Солигорске врачи центральной районной больницы заразились коронавирусом 12 10.04.2020, 18:22

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иллюстрационное Фото

Медики заразились от пациента с «пневмонией».

Несколько врачей в центральной районной больнице в Солигорске заразились коронавирусом. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщил один из сотрудников учреждения здравоохранения.

- В Солигорске, в пульмонологии районной больницы, лечили пациента с пневмонией, а у него подтвердился короновирус. Заразились несколько человек медперсонала. Информация получена на пятиминутке врачей поликлиники, - сообщил источник.

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