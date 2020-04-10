Поставщики риса и подсолнечного масла в РФ объявили о повышении цен на 50% 8 10.04.2020, 18:29

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Будут подняты цены и на другие товары.

Поставщики риса и подсолнечного масла уведомили о росте отпускных цен на 50%, сообщили в компании X5 Retail Group, пишет finanz.ru.

«В марте и начале апреля мы получили уведомления о повышении цен от поставщиков большинства категорий товаров. Процент заявленного повышения у всех различается: от 10-15% на мясные консервы и макароны до 50% на рис и подсолнечное масло. Мы понимаем, что у партнеров есть объективные причины, влияющие на себестоимость товара, связанные с валютным курсом, и принимаем повышение цен, когда это обоснованно», - сообщили в компании, отметив, что с каждым поставщиком X5 Retail Group проводит переговоры и просит обосновывать повышение.

Кроме того, X5 нивелирует рост цен на некоторые продукты за счет собственной маржи. «Например, за последние две недели поставщики муки увеличили отпускные цены на 12,4%, при этом на полке «Пятерочки» цена изменилась на 0,6%. Рис и перловая крупа подорожали в закупке на 21,6% и 11,2%, в «Пятерочке» - всего на 1,3% и 0,1%. За неделю с 1 по 8 апреля в магазинах торговой сети стоимость яблок осталась неизменной, тогда как закупочная цена за этот же период выросла на 7,1%, а соль и сливочное масло в рознице подешевели на 1,6% и 1,4% при росте себестоимости на 7% и 0,7% соответственно», - сообщили в компании.

Кроме этого, Х5, «Магнит» и Metro обнулили торговую наценку на часть социально-значимых товаров, что позволило сдержать рост цен в рознице и даже снизить их на некоторые позиции, отметили в X5. «Розничные цены на макароны и молоко выросли на 0,7% и 0,3%, при росте закупочных цен на 9,7% и 7,2% соответственно», - добавил представитель ретейлера.

Лимоны и имбирь

Стоимость имбиря в «Пятерочке» составляет около 400 российских руб. за кг. За последнюю неделю рост цен в этой категории не превысил 8% при увеличении отпускной цены у поставщиков на 13,5%. «При этом цена на полке в настоящий момент ниже, чем в середине марта, несмотря на то, что рост спроса на эту продукцию в сети с середины марта составил более чем 80%», - отметили в компании.

Розничные цены на лимоны в «Пятерочке» демонстрируют разнонаправленную динамику. Например, развесные лимоны из Узбекистана за две недели подешевели практически на 11% на фоне снижения закупочной цены. Другая продукция в этой категории дорожает в след за ростом отпускных цен у поставщиков. Минимальная цена развесных лимонов сегодня составляет около 260 руб. за кг, расфасованных (по три штуки в упаковке) - в пределах 120 руб.

X5 Retail Group ("Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель") управляет 16 тыс. 297 магазинами. За 2019 г. выручка компании составила 1,734 трлн руб.