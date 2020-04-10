Названы лучшие новые сериалы апреля

Названы лучшие новые сериалы апреля1
- 10.04.2020, 18:49
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Они отлично подойдут для вечернего просмотра.
Самые интересные сериалы, которые выйдут в апреле, помогут скрасить эти нелегкие дни, пишет nv.ua.
Берегите себя, оставайтесь дома и смотрите новые сериалы!
Рассказы из Петли
Tales from the Loop
Премьера: 3 апреля
Американский фантастический сериал создан по мотивам арт-книги и ролевой настольной игры. В 8-серийном сериале, который выйдет на Amazon Video, события будут разворачиваться в 80-е и расскажут о городе, живущем над Петлей — машиной для исследования тайн Вселенной.
Дома до темноты
Home before dark
Премьера: 3 апреля
Драматический сериал, основанный на истории реальной юной журналистки Гильды Лисьяк — она была первой, кто разоблачил убийство в родном городе Селинсгроув, Пенсильвания, и сообщила об этом в своей собственной газете Orange Street News. В сериале зритель познакомится с девочкой, которая переезжает из Бруклина в маленький городок у озера, и начинает расследовать дело, которое жители городка тщательно пытаются скрыть.
Беги
Run
Премьера: 12 апреля
Романтический комедийный триллер от HBO расскажет о женщине и ее бывшем бойфренде, которые 17 лет назад заключили сделку: если один написал записку со словом «БЕГИ», и другой ответил тем же, они должны бросить все, встретиться на вокзале и вместе отправиться в путешествие по Америке. Главные роли в сериале сыграли Донал Глисон (Из машины, Выживший) и Мерритт Уивер (Ходячие мертвецы).
Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
Ghost in the Shell: SAC_2045
Премьера: 23 апреля
Ремейк на одноименный фильм в стиле аниме расскажет о далеком будущем, где происходит противостояние между опасными преступниками и постлюдьми. Все происходит в 2045 году, после мировой войны, которая принесла большие человеческие потери. В этом мире люди научились контролировать свою жизнь, а также заменять изношенные человеческие органы кибернетическими.
Защита Джейкоба
Defending Jacob
Премьера: 24 апреля
В новом сериале Apple TV+ со звездой Мстителей Крисом Эвансом и Аббатства Даунтон Мишель Доккери рассказывается история семьи, сына которой обвиняют в убийстве одноклассника. Режиссером детективного мини-сериала стал Мортен Тилдум (Игра в имитацию).
Страшные сказки: Город ангелов
Penny Dreadful: City Of Angels
Премьера: 26 апреля
Новинка от студии Showtime — приквел сериала Страшные сказки. События происходят в Лос-Анджелесе в 1938 году. Детектив Тиаго Вега вместе с напарником ищет виновного в жутком убийстве. В телесериале сплетутся мексиканский фольклор, шпионы Третьего рейха, оккультные мифы и другие сюжеты из истории города. В одной из главных ролей — актриса из Игры престолов Натали Дормер.