Названы лучшие новые сериалы апреля 1 10.04.2020, 18:49

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Они отлично подойдут для вечернего просмотра.

Самые интересные сериалы, которые выйдут в апреле, помогут скрасить эти нелегкие дни, пишет nv.ua.

Берегите себя, оставайтесь дома и смотрите новые сериалы!

Рассказы из Петли

Tales from the Loop

Премьера: 3 апреля

Американский фантастический сериал создан по мотивам арт-книги и ролевой настольной игры. В 8-серийном сериале, который выйдет на Amazon Video, события будут разворачиваться в 80-е и расскажут о городе, живущем над Петлей — машиной для исследования тайн Вселенной.

Дома до темноты

Home before dark

Премьера: 3 апреля

Драматический сериал, основанный на истории реальной юной журналистки Гильды Лисьяк — она была первой, кто разоблачил убийство в родном городе Селинсгроув, Пенсильвания, и сообщила об этом в своей собственной газете Orange Street News. В сериале зритель познакомится с девочкой, которая переезжает из Бруклина в маленький городок у озера, и начинает расследовать дело, которое жители городка тщательно пытаются скрыть.

Беги

Run

Премьера: 12 апреля

Романтический комедийный триллер от HBO расскажет о женщине и ее бывшем бойфренде, которые 17 лет назад заключили сделку: если один написал записку со словом «БЕГИ», и другой ответил тем же, они должны бросить все, встретиться на вокзале и вместе отправиться в путешествие по Америке. Главные роли в сериале сыграли Донал Глисон (Из машины, Выживший) и Мерритт Уивер (Ходячие мертвецы).

Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045

Ghost in the Shell: SAC_2045

Премьера: 23 апреля

Ремейк на одноименный фильм в стиле аниме расскажет о далеком будущем, где происходит противостояние между опасными преступниками и постлюдьми. Все происходит в 2045 году, после мировой войны, которая принесла большие человеческие потери. В этом мире люди научились контролировать свою жизнь, а также заменять изношенные человеческие органы кибернетическими.

Защита Джейкоба

Defending Jacob

Премьера: 24 апреля

В новом сериале Apple TV+ со звездой Мстителей Крисом Эвансом и Аббатства Даунтон Мишель Доккери рассказывается история семьи, сына которой обвиняют в убийстве одноклассника. Режиссером детективного мини-сериала стал Мортен Тилдум (Игра в имитацию).

Страшные сказки: Город ангелов

Penny Dreadful: City Of Angels

Премьера: 26 апреля

Новинка от студии Showtime — приквел сериала Страшные сказки. События происходят в Лос-Анджелесе в 1938 году. Детектив Тиаго Вега вместе с напарником ищет виновного в жутком убийстве. В телесериале сплетутся мексиканский фольклор, шпионы Третьего рейха, оккультные мифы и другие сюжеты из истории города. В одной из главных ролей — актриса из Игры престолов Натали Дормер.