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Оставайся дома!
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«Если бы проходило массовое тестирование, в Беларуси была бы страшная цифра»

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  • 10.04.2020, 19:16
  • 2,486
«Если бы проходило массовое тестирование, в Беларуси была бы страшная цифра»
иллюстрационное Фото: medz24.ru

Весь мир в шоке от позиции белорусских властей.

Читатель телеграмм-канала «Баста» Илья Авдеев переехал из Хотимска Могилевской области в Москву. Он пишет о том, как проходит карантин в российской столице и объясняет, почему важна самоизоляция. Приводим текст письма полностью:

- Забудьте об официальных СМИ, которые твердят о пневмонии. Живу в Москве, сидим на карантине уже третью неделю. Это нужно для того, чтобы, во-первых, не заражались люди, а, во-вторых, чтобы узнать полную картину, понять, какое количество людей уже болеет.

С завтрашнего дня Собянин запрещает вообще езду на личном транспорте, предупреждает что пик далеко не пройден и россиян ждут в ближайшие дни плохие времена и это при всех принятых мерах.

Жена надевает байку с капюшоном, маску, очки, что бы нечаянно машинально глаза не потереть, перчатки и бахилы. Когда возвращается - все выбрасываем.

В России проведено уже больше 800 тысяч тестов. На днях выпустили новый тест, можно по желанию вызвать на дом и сделать его, цена 1290 рублей [$17].

Запомните, у этой заразы инкубационный период - две недели. В Минске и Могилёве заразили детей в детсадах, а дети в большинстве случаев не болеют, а являются носителями. Власти Беларуси не вводят карантин, значит, самоизолируйтесь, действуйте сами и не ждите пока кто-то скажет, что вам всем нужно сидеть дома. У нас по три-четыре раза проезжает спецмашина с рупором. Предупреждают, что нельзя выходить из дома. При всех принятых мерах заражённых плюс 1000 в сутки.

Это известно благодаря тому, что тестируют граждан и выявляют коронавирус у людей, у которых нет никаких симптомов. В Беларуси же мер не принято никаких. Делайте выводы.

Если бы проходило массовое тестирование, в Беларуси была бы страшная цифра. Да она и так, я думаю, неутешительная, просто все замалчивается. Даже по официальным данным, в Беларуси больше зараженных на долю населения, чем в РФ. Повторюсь, это по официальным данным.

Что творит это недоразумение Лукашенко? Это ужас! К параду готовится. Здесь в шоке все москвичи, с кем я знаком. Они не верят, представьте!

Берегите себя и своих близких.

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