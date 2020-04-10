Аналитик: Белорусов ждет дефицит некоторых товаров 9 10.04.2020, 20:05

10,670

За последние несколько недель в Беларуси выросли цены на многие товары, но особенно заметно они поднялись на импорт.

Серьезно подорожали в том числе чеснок, лимоны, имбирь, кофе, пишет tut.by. Правительство ограничило рост цен у производителей, импортеров и розничной торговли 0,5% в месяц. При этом ассортимент, по планам властей, сократиться не должен. Участники рынка говорят, что выполнить эти требования крайне сложно, ведь часть импорта мы покупаем за валюту, а доллар, к примеру, с начала марта подорожал почти на 13%. Кроме того, поставщики уже подняли цены на свои товары, отмечают торговые сети.

Журналисты посмотрели, на сколько выросли цены на импортные товары, и узнали, как торговые сети и импортеры собираются работать в новых условиях, а также к чему могут привести принятые меры.

Фото: Александра Квиткевич

Торговые сети: «Мы уже отказываемся от покупки некоторых товаров, потому что у импортеров сильно выросли цены»

Цены в магазинах продолжают расти. За последнюю неделю в редакцию пришли десятки фотографий с подорожавшими лимонами, имбирем, чесноком и прочими продуктами. В некоторых цены не просто подросли, а увеличились в несколько раз. К примеру, имбирь стоил 8 рублей, а теперь его продают по 20−50 рублей.

В торговой сети «Евроопт» относительно этих товаров пояснили, что и лимон, и имбирь, и чеснок — это импортируемые товары, а значит, на формирование их цены влияет сразу несколько факторов. Главные из них на сегодня — пандемия коронавируса и изменение курса белорусского рубля.

«Пандемия коронавируса вызвала значительный рост спроса на лимоны, имбирь и чеснок. Однако закрытие границ значительно усложнило их доставку. Поэтому многие поставщики решили временно приостановить поставки за рубеж. Так поступили, к примеру, некоторые китайские фирмы. А Турция, где лимоны используются в том числе и для производства одеколона, который служит дезинфицирующим средством на спиртовой основе, и вовсе запретила до 31 августа их экспортировать. В Испании — у еще одного крупного поставщика лимонов — сейчас непростая ситуация», — рассказывают представители «Евроопт».

Из-за снижения объемов поставок выросли отпускные цены. Плюс свою роль сыграл рост курса доллара, за который покупаются импортные товары. Это сказалось и на розничной цене.

Такая ситуация сложилась не только у нас, но и в соседних России и Украине. Однако эксперты полагают, что это временное явление и после нормализации импортных поставок стоимость этих товаров пойдет вниз.

Журналисты посмотрели, как изменились цены на другие импортные товары с конца марта в одном и том же магазине. Больше всего подорожал кофе и красный перец. Подросли цены и на импортные конфеты с печеньем.

В магазине сказали, что на многие, даже импортные товары цены остались прежними.

— Некоторые продукты у нас еще остались на складе, то есть куплены по старой цене. Поэтому и не подорожали, а на некоторые еще и действуют скидки, — рассказывает одна из продавцов. — Но через пару недель ассортимент изменится. Если раньше мы закупали продукты и из категории эконом и подороже, то теперь будем брать все самое дешевое. Чиновникам нужно определиться, чего они хотят: либо цены низкие, либо ассортимент. Выполнить и то, и то просто невозможно. Мы уже отказываемся от покупки некоторых товаров, потому что у импортеров сильно выросли цены. Но их подняли не они. Это случилось из-за подорожания доллара и коронавируса. Товаров на рынке меньше, доставка из-за закрытых границ подорожала, поэтому и цены увеличились.

Цены на бытовую технику и электронику, которую мы закупаем за валюту, стали расти еще раньше, как только курсы поползли вверх. Это подтвердили в магазинах бытовой техники и электроники. В онлайн-гипермаркете «21 век» говорили, что цены на товары растут соразмерно удорожанию их закупочной стоимости.

Импортеры: «Как и что нам продавать вообще не ясно»

Импортеры отмечают, что из-за постановления они попали в очень сложное положение. Прибыль компаний практически сошла на нет. Что будет дальше, им спрогнозировать сложно.

— У нас всегда были наценки скромные. Сейчас вместе с издержками и 10% не выходит, — рассказывает Андрей Стахович, замдиректора частного предприятия «КамгориС», которое занимается импортом овощей и фруктов. — Мы, к примеру, работаем с Турцией, у нас машины оттуда приходят каждую неделю. Там закупки проходят по тендеру — каждый день цена меняется. К примеру, сегодня томаты стоят по доллару за килограмм, завтра уже 1,05 доллара, послезавтра 1,15 доллара — цена пляшет постоянно. За неделю, если взять среднюю, она, может, и не меняется, но мы грузимся в определенный день и рассчитываемся по цене, действующей именно тогда. Не говоря уже о том, что для нас цена увеличивается еще и из-за курса доллара.

Замдиректора отмечает, что определенные торговые сети уже начинают отказываться от поставки некоторых фруктов и овощей. Говорят, что они не могут принять товар по цене, которую предлагают импортеры. Но и они не могут повлиять на отпускные цены в Турции.

— Конечно, некоторые поставщики делают нам какие-то скидки — те, с которыми дольше работаем. Но такого, что «извините, у нас в стране ограничения по росту цен, дайте нам дешевле», нет, — говорит Андрей Стахович. — Вот и получается, что у нас цена выросла, условно говоря, на 4%, а у них ограничение 0,5% в месяц. Как и что нам продавать, вообще не ясно.

В компании «ЭкоЧайПартнер» — она импортирует в Беларусь чай, кофе и специи, говорят, что спрос на их товар сейчас очень сильно упал.

— Мы импортируем около 1,3 тысячи наименований продукции. После принятия постановления наша компания цены не поднимала. Даже в некоторых случаях снизила. Потому что сейчас резко упал спрос на продукцию, — рассказывают в компании. — Когда у нас появились первые заболевшие коронавирусом, объемы продаж увеличились. А на этой неделе у нас минимальные отгрузки. За все время работы нашей компании не было такого.

Импортер отмечает, что закупочные цены на товары выросли. «У нас в контрактах доллары и российский рубль. Мы ставим курс на дату оприходования, а цены поднять теперь не можем из-за ограничений», говорят в компании.

— Естественно, доходы компании уменьшились. Мы сильно теряем, — рассказывает импортер. — В России, где мы закупаем товар, из-за колебания курсов валют цены выросли на 10−15%. Когда цены формировалась с учетом конъюнктуры рынка — мы не единственная компания-импортер этой продукции и не самая крупная, тогда в среднем размер оптовой наценки у нас был был 8−10%. Сейчас до 5%. Мы даже не можем на неделю ничего спрогнозировать.

Исполнительный директор «Ассоциации розничных сетей» Наталья Шаблинская говорит, что сегодня есть очень много разрывов между действительностью и тем, что требует постановление.

— После множества консультаций у чиновников по этому постановлению ритейл понимает, что изменить подходы, указанные cоветом министров в нем, не представляется возможным. Перед тем как принять такие меры, с торговыми сетями это не обсуждалось. Нет никого, кто бы не понимал, что пункты постановления противоречат друг другу, но было сказано: «В атаку!» Поэтому торговля будет исполнять, а время покажет, к чему мы придем. Исполнение этого постановления лежит в плоскости трудновыполнимых и невыполнимых задач.

Наталья Шаблинская говорит, что белорусские производители тоже будут соблюдать требования постановления. Многие предприятия уже пишут письма в торговые организации и отзывают ранее согласованные цены на свою продукцию — снижают их. «Но сколько тут экономики и бизнеса?» — задается вопросом исполнительный директор.

Как говорит Наталья Шаблинская, ей странно слышать жалобы на цены на чеснок, имбирь, лимон и прочий импорт.

— Это рынок! Это не в Пуховичах растет! Когда товара мало (а его сейчас мало), цены всегда поднимаются, — отмечает она. — Сегодня рынок диктует цены значительно выше в сравнении с теми, что были. Чиновники не берут в расчет валютную разницу, но мы же закупку не делаем за белорусские деньги. Белорусский рубль подешевел, значит, мы больше стали вкладывать в покупку долларов. Так как товары могут присутствовать в ассортименте, если мы даже по цене закупки не можем выставить их на полку? Условно говоря, мы должны продать товар по 10 рублей, а на закупке его предлагают по 15. Так мы должны выкупить его по 15 рублей и поставить по 10?

Исполнительный директор ассоциации говорит, что в некоторых кругах существует мнение, что можно договориться на покупку фруктов и овощей по какой-то определенной цене.

— А как это договориться? Мы уже давным-давно все на биржах покупаем, через электронные торги. Выставило 10 человек лимоны по определенной цене, определенного качества и в определенном объеме. Хочешь — бери, не хочешь — не бери, — поясняет Наталья Шаблинская. — Сейчас дефицита в торговых сетях не будет. В основном у всех есть товарные запасы. На сколько их по времени хватит, определит спрос.

Наталья Шаблинская говорит, что ассоциация сейчас пишет обращение, чтобы в этом постановлении был отдельный регламент по импорту-скоропорту. Надеется, что «хоть здесь будут услышаны».

Аналитик: «Задача рыночной цены — балансировать спрос и предложение»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб считает, что с принятием постановления нас, скорее всего, ждет дефицит некоторых товаров.

— Этим постановлением правительство поставило перед импортерами и розничной торговлей абсолютно невыполнимую задачу, — поясняет эксперт. — Можно было бы поставить задачу не повышать цены. С ней можно было бы справиться путем сокращения ассортиментного перечня: торговля могла бы не покупать импорт, не ставить в продажу то, что импортируется за доллары и евро, не продавать товары, где есть какая-то импортная составляющая. То есть можно было бы оставить какие-то товары, цены на которые росли бы в пределах 0,5% в месяц.

Можно было бы поставить задачу не сокращать ассортиментный перечень, говорит Вадим Иосуб. Этого можно было бы добиться с поправкой на то, что где-то карантины, где-то границы закрыты, где-то рвутся хозяйственные связи. Но все, что покупается за доллары и евро, подорожало бы пропорционально росту курсов валют, а это практически 20%.

— Но когда в одном постановлении написано не поднимать цены больше чем на 0,5% в месяц и при этом не сокращать ассортимент — это демонстрация крайнего административного маразма, — считает аналитик. — Это ставит предприятия торговли под угрозу закрытия. Исходя из того, что эти два пункта выполнить просто невозможно, правительство могло бы облегчить себе и другим жизнь и просто принять постановление о закрытии всех магазинов, где есть импорт. Мы все видим, что все предприятия торговли это постановление игнорируют. Не потому, что они нарушители и незаконопослушные, а просто потому, что его выполнить нельзя.

По словам аналитика, искусственное занижение цен всегда выливается в дефицит.

— Задача рыночной цены — балансировать спрос и предложение. Тогда получается, что товара есть ровно столько, сколько покупателей, готовых его приобрести по такой цене. Как только мы начинаем искусственно сдерживать цены, получается, что желающих купить по этой искусственно заниженной цене больше, чем готовых его продать. Здесь начинается дефицит. Могут быть нюансы, но суть такая, — поясняет Вадим Иосуб. — Как пример можно привести ситуацию с валютой в 2011 году, ведь это тоже товар. Тогда дефицит был именно потому, что искусственно сдерживали курс.