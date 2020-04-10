«Ребенок ходил в сад три дня подряд после того, как коронавирус уже подтвердили у его мамы» 10.04.2020, 20:18

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иллюстрационное Фото

Коронавирус обнаружили в детском саду-яслях №119 в Минске.

Сад находится в микрорайоне Михалово. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили несколько жильцов домов на улице Гурского, 44, корпус 2.

Мать одной из девочек, которая ходила в детский сад №119, сейчас находится в городской клинической инфекционной больнице, как контакт первого уровня. Ее данные есть в редакции канала. Она рассказала, почему ее забрали:

"Один мальчик принес вирус от мамы в садик. Он из группы 2-5. Ходил в садик три дня подряд после того, как коронавирус уже подтвердили у его мамы. Все это время ему не могли сделать тест. Анализ взяли во вторник на прошлой неделе, результат стал известен в пятницу, 3 апреля. Коронавирус подтвержден.

В среду уже у моей дочки воспалились лимфоузлы. В поликлинике сказали вызывать врача на дом. Когда приехал врач, то сказал, что это всего лишь воспаление, надо просто полоскать рот, до пятницы должно пройти. До пятницы не прошло. Вызвали "скорую", сейчас меня вместе с дочкой забрали в больницу. Забрали в "инфекционку", потому что сильная опухоль на месте лимфоузлов – один из симптомов Covid-19, плюс дочка - контакт первого уровня".

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