Эксперты назвали самые ресурсные авто 2000-ых для белорусов 3 10.04.2020, 20:59

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иллюстрационное Фото с сайта: namasce.pl

В подборке машины разных классов и брендов.

"Старые добрые" машины из 1990-х уже откровенно стары, так что посмотрим, что же такое "ресурсное" выпускали в 2000-х, пишет abw.by.

В этой подборке журналисты обращают внимание именно на ресурс, хотя и общую надежность также имеем в виду, используя старые рейтинги TÜV. При этом журналисты постарались поискать в разных классах и сегментах и взять представителей разных брендов - почти получилось, хотя совсем без повторений не обошлось.

Вполне предсказуемо в подборке много моделей, если не дебютировавших в ХХ веке, так точно в нем разработанны и взявших основные узлы и агрегаты из "ресурсных" 1990-х. Также мы учитывали, что не все йогурты одинаково полезны, то есть не все моторы и коробки хороши. Поэтому старались выделить наиболее удачные агрегаты. Ну и постарались не забыть про важные недостатки, мешающие абсолютной долговечности наших машин.

Renault/Dacia Logan/Sandero (2004-2014)

В наших реалиях, безусловно, следует упомянуть Logan/Sandero первого поколения. Этот "бюджетник" создавался с оглядкой на тотальную экономию и сложные условия эксплуатации, поэтому в его конструкции использованы простые и ресурсные узлы и агрегаты, опробованные еще на моделях 1990-х. Автомобиль получился выносливым, особенно если говорим о бензиновых моторах 1.4 и 1.6. Именно моторы-долгожители выгодно выделяют "логановское" семейство на фоне одноклассников, ведь по остальным агрегатам в принципе ничего выдающегося нет, работает принцип "нет ничего лишнего - нечему ломаться".

Справедливости ради заметим, что в рейтингах надежности Logan обычно располагается на нижних его строках из-за утечек масла, перегоревших лампочек и тому подобных неисправностей. Но глобальных недостатков, мешающих долголетию, за исключением не самого надежного 4-ступенчатого "автомата", у Logan нет.

Volkswagen Golf V (2003-2008)

Пятое поколение Golf считается одной из наиболее надежных моделей, созданных на платформе Volkswagen Group A5 (PQ35), поэтому в наш обзор включаем именно его, а не Audi A3, SEAT Leon или Skoda Octavia II, хотя и их можно отнести к числу вполне надежных и ресурсных автомобилей (по современным меркам так точно). Плюсом следует считать наличие простых моторов 1.6 MPI, а в дизельной линейке имелись долговечные, хотя и далеко не безупречные двигатели 1.9 TDI и 2.0 TDI, да и среди коробок передач был выбор в пользу простых и надежных вариантов. Именно благодаря этому, а также крепкому кузову (пусть и с "нежным" ЛКП) Golf и попадает в обзор.

Citroёn Xsara (1997-2003)

Xsara - дитя 1990-х, поэтому с ресурсом все неплохо, а среди "французов" у модели традиционно самые высокие оценки в рейтингах надежности. Добавим к этому неплохо защищенный от коррозии кузов, а также очень достойный турбодизель DW10 - 2.0 HDI. Кстати, и остальные моторы, что бензиновые, что дизельные, хоть и могут пакостить по мелочам, на деле долговечны. Вот в сумме и получаем автомобиль, который готов возить вас очень долго, пусть даже и будет порой "развлекать" по дороге забавными "глюками"…

Volvo S80 (1998-2005 и 2006-2016)

Конечно же, долгую жизнь "скандинаву" гарантировал отлично защищенный от коррозии кузова, а также ресурсный дизельный двигатель D5, о каком бы поколении мы бы ни говорили. С автоматической коробкой у ранних версий не все так просто (случались перегревы, выходы из строя гидроблока), впоследствии ситуация улучшилась, но все определяет обслуживание. Как бы то ни было, S80 - автомобиль не только надежный, но и весьма долговечный, и в этом он повторяет своих знаменитых предшественников. Разве что техника стала сложнее, а потому требовательнее и чувствительнее к содержанию.

Honda CR-V (2001-2006 и 2006-2012)

У Honda вообще много моделей, которые можно считать образцами надежности. В малом классе это Jazz, в гольф-классе - Civic, в среднем - Accord. В общем, тут еще надо выбирать, какая из моделей самая-самая. Но на первое место все же выведем кроссовер CR-V (в "наше" десятилетие попадают автомобили второго и третьего поколений). Сам по себе автомобиль долговечный, к тому же у него надежные моторы (особенно 2,0-литровый), не забудем и про беспроблемный "автомат".

Правда, следует помнить о том, что высокая надежность агрегатов достигается за счет своевременного обслуживания и применения качественных "расходников" и ГСМ. Жаль, что некоторые владельцы Honda про это забывают.

Toyota RAV4 (2005-2016)

Та же история и с Toyota! Во-первых, в ранг надежных можно записывать многие модели этой компании, начиная с маленького Yaris и заканчивая большим седаном Camry. Но с оглядкой на рейтинги надежности в лидеры все же определяем RAV4 (пусть будет третье поколение с 2005 года). Лучший мотор - бензиновый 2,4-литровый. До 2008 года устанавливался 2AZ, затем его сменил 2AR, который уже не страдает от срыва резьбы в блоке, отвечающей за крепление ГБЦ.

BMW X3 (2003-2010)

Вспомним и про BMW X3 первого поколения (E83), потому что многие мастера и владельцы считают эту модель едва ли не лучшим BMW 2000-х по части ресурса и надежности. Насколько это так, сейчас разбираться не будем, но заметим, что этот кроссовер действительно способен долгое время исправно служить своему владельцу. Особенно если речь идет об экземплярах после модернизации, имеющих не только более качественный интерьер, но и более ресурсную трансмиссию. Вот только "удачных" моторов после рестайлинга стало меньше. Но в любом случае лучшим считается 3,0-литровый дизель М57. В общем, возможно, Х3 не самый долговечный автомобиль в сегменте, но, по мнению многих, самый "живучий" BMW 2000-х.

Chrysler Voyager / Dodge Caravan (2000-2007)

Если говорить о минивэнах, то в числе наиболее ресурсных наверняка будут эти "американцы". Да, стойкость кузова к коррозии оставляет желать лучшего, и это главная проблема. Но если говорим о моторах, то 3.3 и 3.8 V6 весьма долговечны и неприхотливы, а их "паровозная" тяга обеспечивает хорошую приемистость и отлично подходит для работы с автоматической коробкой передач. Последняя тоже радует надежностью, а случись что, ремонт не будет разорительным. Это в принципе можно отнести ко всему автомобилю (если не вспоминать про неприличный топливный "аппетит"). Главное - следить за кузовом!

Mercedes G-class

Перешедший на "гражданку" Gelandewagen сохранил не только отменную проходимость, но и феноменальную выносливость, особенно если говорим про "утилитарные" машины серии W461, выпускаемые с 1991 года. Более "гламурный" W463 (с 1990-го) с пружинной подвеской и постоянным полным приводом сложнее и "нежнее", зато у него в арсенале имеется версия G500 с надежнейшим 5.0 V8 (M113), ресурс которого оценивается минимум в 400-500 тыс. км, а на деле он "живет" гораздо дольше.

Toyota Land Cruiser 100/105

Знаменитая "сотка" выпускалась в 1998-2007 годах. "Основная" модель с индексом 100 уже имела независимую переднюю подвеску. Но ведь параллельно производилась и упрощенная 105-я модель с зависимой передней подвеской и атмосферным дизельным мотором. Про долговечность и выносливость 1HZ ходят легенды, но и турбированный 1HD объемом 4,2 л обладает ресурсом более полумиллиона километров. В общем, автомобиль-крепость, задуманный еще в ХХ веке и способный пережить многие более свежие внедорожники.