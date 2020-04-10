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Польша начнет производство генетических тестов на коронавирус

  • 10.04.2020, 21:15
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Польша начнет производство генетических тестов на коронавирус
иллюстрационное Фото: PAP/Leszek Szymański

Сегодня Национальный институт гигиены признал его эффективность.

Польша начнет производство генетических тестов на коронавирус. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Польши. Генетический тест был разработан Польской академий наук в Познани. Сегодня, 10 апреля, Национальный институт гигиены признал его эффективность, передает «Польское радио».

Доктор медицинских наук из Национального института гигиены Катаржина Панцер заявила, что тесты успешно прошли процесс валидации.

«Мы проверили чувствительность теста к ингибиторам, которые присутствуют в клинических образцах, а также его способность обнаруживать присутствие генетического материала вируса в тех же в клинических образцах», - отметила сотрудник Национального института гигиены.

Ожидается, что на следующей неделе будут произведены 150 тыс. генетических тестов на наличие коронавируса. Все они будут переданы Министерству здравоохранения Польши.

За последние сутки в Польше сделано более 10 тыс. тестов на коронавирус. В Минздраве рассчитывают, что в ближайшие дни мощности тестирования достигнут 20 тыс. исследований в день.

К этому времени в Польше подтверждены 5742 случая заражения коронавирусной инфекицей, в том числе 175 летальных исходов.


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