Высочайшее недоверие 2 Александр Минкин, «Эхо Москвы»

10.04.2020, 21:41

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АЛЕКСАНДР МИНКИН

ФОТО: RFE/RL

В России двойной кризис.

В РФ двойной кризис (его ещё называют «идеальный шторм): эпидемия + экономическое бедствие, похожее на катастрофу. Справится ли страна? Кто руководит спасательной операцией?

В России с января новое правительство. А в чём его новизна? Было правительство Медведева, стало правительство Мишустина, но ведь это только слова. Разве есть принципиальная разница?

На самом деле у очень давно правительство Путина. Да, вялого Медведева сменил более энергичный Мишустин. Но никакой своей программы у него нет (и уж тем более, никакой своей партии) — он же не готовился к этой должности, не предлагал других путей развития, вообще не знал, что станет премьером. То есть он на 100% назначенец президента — значит, у нас по-прежнему правительство Путина.

А чем занято правительство? Точнее: чем заняты министры? (Они же люди, ничто человеческое им не чуждо.) Никто из них в прошлой жизни не прославился в науке, не совершил подвигов. Они и как управленцы не прославились, и как экономисты. Судя по всему (и по 20-летнему опыту), они отобраны как послушные исполнители воли президента РФ.

Послушание — очень важно, полезно для карьеры, но оно категорически противоречит творчеству, исключает смелые решения, исключает даже смелые предложения.

Они годами заняты сохранением себя. Для этого надо соглашаться с президентом и всеми силами стараться его не раздражать.

Конечно, они говорят об интересах народа, произносят ритуальные слова заботы о здоровье людей и пр. Но это же просто формальность. Положено так говорить — вот и говорят (часто по бумажке). Положено изображать служебное рвение — изображают. Главное — заслужить благосклонный кивок начальника. Вот они и кладут асфальт в снег, лишь бы отрапортовать: меры приняты! А что весной этот новый асфальт развалится — чёрт с ним.

«Для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху». (Солженицын. «Один день Ивана Денисовича».) Правило это ведь не только лагерное. Оно с нами всегда.

А что о своих министрах думает Путин? Может быть (в отличие от нас), он верит, будто все их помыслы — о благе народа? Нет, не верит; и сам об этом рассказал с предельной откровенностью. Все это услышали, но, кажется, не обратили внимания.

Совсем недавно в эфире (частями) появилось большое интервью президента под названием «20 вопросов Путину», сделанное ТАСС. В первой же части разговор шёл именно о внезапной смене правительства.

Ванденко. Вот мы и говорим «спецоперация». Никто не знал. А кто знал?

Путин. Я знал.

Ванденко. А ещё?

Путин. Разве этого недостаточно?

От того, что это произносится с усмешкой, суть не меняется. На экране абсолютный монарх, самовластительный султан.

Ванденко. А когда Вы решение приняли?

Путин. Не скажу.

Ванденко. А Медведеву когда сказали?

Путин. Это наши с ним отношения.

Это не ответы. Это отказы отвечать. Казалось, президент РФ сейчас сошлётся на 51 статью Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя. Но Путин (к моменту записи интервью) Конституцию уже так расшатал и скособочил, что гаранту ссылаться на неё стало неудобно.

Ванденко. Ему (Медведеву) придумали должность, которой даже не было, под которую закон пришлось в спешном порядке принимать.

Путин. Ну почему в спешном? Приняли закон. Ничего в этом необычного нет. Вы скажете, что я говорил, что «смены не будет, я не планирую». Да, я так говорил. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку — и на боковую.

***

Вот так президент РФ рассказал, что, узнав о предстоящих переменах, правительство сразу перестало бы работать. Он знает, что говорит. Он знает этих людей. Но его откровенный ответ означает: они не любят Родину, у них нет идеи принести пользу стране. Это вообще не идейная команда, они заняты только собой, своим благополучием, своими деньгами. Разве борец за идею бросит работу, если узнает, что его планируют сменить?

Путин знает, что у многих там рыльце в пушку — в шубохранилищах, в домиках для уточек, в самолётиках, яхточках, островках, гаремчиках…

В этом интервью Путин рассказал всё не только о своих министрах, но и о своём подходе к выбору людей. Ведь это он их назначил, он держал их годами. И держит. Никого из них в тюрьму не посадили, их даже не уволили — просто передвинули из правительства в администрацию, из администрации в правительство. Вот вопрос и объяснение:

Ванденко. Правительство медведевское относительно недавно прошло реновацию. Что случилось такого, что надо было их зачистить?

Путин. Прежний состав действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов. Нужно было определить национальные цели развития. Затем нужно было эти инструменты отработать, с помощью которых мы можем рассчитывать на то, что эти национальные цели будут достигнуты.

Понятно? Правительство:

— немало (видимо, не всё) сделало для подготовки основного этапа реализации национальных проектов;

— определяло (но, видимо, до конца не определило) национальные цели развития;

— отрабатывало (но, похоже, не окончательно отработало) инструменты, с помощью которых мы можем рассчитывать, что эти национальные цели будут достигнуты.

«С помощью инструментов можем рассчитывать, что будут достигнуты» — такие словесные конструкции годятся для пьесы «Кремлёвский мечтатель» о бюрократах-романтиках, а для пьесы о бюрократах-циниках не годятся.

Путин. Но хочу обратить ваше внимание, что у нас в значительной степени костяк остался. У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей. Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там.

Ванденко. А часть людей из правительства перешла в администрацию…

Путин. Да-да-да, пускай работают здесь.

В благополучные годы всё это кое-как работало, хотя год за годом россияне слышали, как президент РФ убеждает чиновников, что времени на раскачку нет. Значит, они всё раскачивались, всё готовились к рывку, копили жирок. Но к урагану, а тем более к военным действиям команда круизного лайнера не готова.

Отгадайте, кто будут первыми в спасательных шлюпках? Потому что шлюпок на всех не хватит. И может случиться, что крыс, бегущих с корабля, возглавит капитан.

Александр Минкин, «Эхо Москвы»