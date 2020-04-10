Пять новых навыков, которые понадобятся нам в будущем 1 10.04.2020, 21:50

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иллюстрационное Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Один из них - культура постоянного обучения.

В ближайшем будущем человечеству придется расхлебывать последствия своих же достижений: спасаться от индустриализации и пластика, контролировать использование накопленного ядерного оружия и учиться конкурировать с машинами, пишет для nv.ua PR-директор Dentsu Aegis Network Ukraine Татьяна Юрченко.

Такой сценарий существовал на конец 2019-го. А уже начало 2020-го перекроило его и добавило четвертый вызов — биологический. Образование не было готово и к первым трем, четвертый же проявил его беспомощность.

Образование старого образца работало в условиях стабильности, а жизнь на Земле уже давно перестала быть стабильной. То образование работало в закрытых и сложившихся культурах, а мы давно уже космополиты. Оно давало время на «подумать», а сегодня есть время только на «действовать».

Несмотря на бешеную популярность технологических дисциплин, образование безвозвратно гуманитаризируется, то есть прежде всего становится о человеке, для человека и ради человека. Этот период можно назвать стартом условного Возрождения 2.0. Бесспорно, мода на кибернетику, робототехнику или проектирование наноматериалов будет только расти, однако технологии будут восприниматься как инструменты в достижении единой цели — выживания человека как вида и совершенствования безопасности и качества человеческой жизни.

Некоторые подменяют эволюцию образовательной системы техническим прогрессом. Однако бурное развитие EdTech (еducational technologies) только позволяет обновить форму обучения, содержание же меняется ценностными категориями. И сейчас на фоне глобального кризиса, вызванного пандемией, эти ценности как никогда претендуют на место атлантов в образовании новой реальности.

1. Ощущение глобального гражданства

Уже невозможно жить в пределах национальных границ. Экономика и экология настолько глобализированы, что неслаженные и эгоистичные действия одного государства вредят соседнему. Уже невозможно жить в пределах индивидуалистских границ. Игнорируя карантин, люди «старого образования» думают, что распоряжаются своей свободой, а люди «нового образования» расценивают это как подвергание опасности других.

Глобальное гражданство должно научить страны договариваться, а людей — поступаться своим желанием, когда речь идет о безопасности всех. Это как забота о ближнем, которой нас учили в старой школе, однако расстояния с тех пор очень сократились, и теперь тот, кто живет на другом полушарии, тоже стал ближним.

Миру критически не хватает взаимной ответственности, а она генерируется чувством причастности и способностью сопереживать. Эмпатия как навык должна преподаваться в школах, а КСО — входить в обязательные дисциплины бизнес-образования.

2. Гибкость мышления

Covid-19 дает возможность наблюдать в реальном времени, как происходит естественный отбор типов мышления. На фоне пандемии одни бизнесы безапелляционно вешают табличку «закрыто», другие — пытаются адаптировать бизнес-модели к новым реалиям. За первыми компаниями стоит фиксированное или рамочное мышление, за вторыми — гибкое мышление или мышление роста (известная классификация Кэрол Дверк).

Гибкость воспитывается только в культуре, где уважают ошибки, ценят испытания и исповедуют свободу творчества. Это описание мало похоже на привычную для нас школьную или университетскую среду.

Гибкость достигается и развивается написанием сценариев — моделирование десятков вариантов на одно событие позволяет в условиях турбулентной изменчивости оперативно диверсифицировать бизнес, реорганизовать управленческие процессы, переквалифицироваться и тому подобное. Сценарии — это новые рефераты в образовательном процессе.

3. Культура постоянного обучения

Многие запомнят эту пандемию прежде всего как опыт резкой потери работы. Карантинные меры из-за коронавируса стали для человечества маленькой репетицией исчезновения определенного пласта рабочих мест. И хотя все мы рассчитываем на оптимистичный сценарий и скорейшее возвращение к работе после преодоления пандемии, горький вкус профессиональной ненужности мир успеет почувствовать сполна. Пусть это будет не приговором, а предупреждением готовиться к гораздо более мощному вызову, который настигнет нас в ближайшие 10 лет — глобальной безработице в связи с Четвертой промышленной революцией.

Правительства-лидеры и корпорации-лидеры уже принимают превентивные меры: в январе этого года Всемирный экономический форум в Давосе представил инициативу Reskilling Revolution, призванную обеспечить 1 миллиард человек лучшим образованием, умениями и рабочими местами до 2030 года. Однако без гена непрерывного обучения, вшитого в каждого, все эти инициативы будут оставаться манифестами. Продолжительность жизни конкретного навыка сокращается с каждым годом, и это должен понимать как высокооплачиваемый IT-специалист в Кремниевой долине, так и работник конвейера на фабрике. Иммунитета к старению навыков нет ни у кого, но есть вакцина — культура постоянного обучения.

4. Коллаборация как ежедневная гигиена

Пандемия — это тест на способность к партнерству. Когда нет времени на выстраивание процессов, но требуется быстрое решение проблемы, начинают работать коллаборации. За один день объединяются компании по ритейлу, логистике, медиа, чтобы внести свою часть компетенции в совместный проект, жизненно необходимый для общества. Эффективное партнерство — это такой же навык, как умение писать сочинение. Учебный контент должен доставлять сегодня не теорию процессов, а практику проектной работы и методологию сотрудничества.

5. Обновленное лидерство

Партнерства, описанные выше, потребуют вдохновителей или генераторов процессов. Это и будут новые лидеры. Они будут мыслить категориями «мы» и строить связи между различными компетенциями, философиями и культурами — горизонтальные связи, не вертикальные. И чтобы объединять эти разности, новый лидер должен владеть цифровой грамотностью, быть IT-подкованным, ловким, гибким и любознательным. Восприятие лидера через характеристики силы и слепого авторитета будет все больше нивелироваться. И образовательная система должна обеспечить полигон для тренировки новых навыков проводников нового общества.