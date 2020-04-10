закрыть
10 апреля 2020, пятница, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Британии за сутки от коронавируса погибла почти 1000 человек

  • 10.04.2020, 22:30
  • 1,025
В Британии за сутки от коронавируса погибла почти 1000 человек
иллюстрационное Фото: epa

Это самое большое количество смертей с начала эпидемии.

За последние 24 часа в Великобритании от коронавируса умерли 980 человек – больше всего с начала эпидемии. Общее количество погибших от коронавируса достигло 8958, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

Впервые число погибших за сутки превысило 900 позавчера, 8 апреля – тогда сообщили о 938 погибших. Вчера – о 881 погибшем.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в стране выросло до 73 758, за последние сутки обнаружили 8681 новых случаев. Это также максимальное количество новых заражений за сутки с начала эпидемии.

Тесты на коронавирус в Британии сдали уже более 256 600 человек.

Напомним, вчера премьера Великобритании Бориса Джонсона, больного коронавирусом, после 3-дневного пребывания в отделении интенсивной терапии перевели в обычную палату.

Представитель Джонсона в пятницу сообщил, что глава правительства "только начинает" свое выздоровление и восстановит свои служебные обязанности только по советам врачей.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев