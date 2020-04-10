В Британии за сутки от коронавируса погибла почти 1000 человек 10.04.2020, 22:30

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иллюстрационное Фото: epa

Это самое большое количество смертей с начала эпидемии.

За последние 24 часа в Великобритании от коронавируса умерли 980 человек – больше всего с начала эпидемии. Общее количество погибших от коронавируса достигло 8958, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

Впервые число погибших за сутки превысило 900 позавчера, 8 апреля – тогда сообщили о 938 погибших. Вчера – о 881 погибшем.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в стране выросло до 73 758, за последние сутки обнаружили 8681 новых случаев. Это также максимальное количество новых заражений за сутки с начала эпидемии.

Тесты на коронавирус в Британии сдали уже более 256 600 человек.

Напомним, вчера премьера Великобритании Бориса Джонсона, больного коронавирусом, после 3-дневного пребывания в отделении интенсивной терапии перевели в обычную палату.

Представитель Джонсона в пятницу сообщил, что глава правительства "только начинает" свое выздоровление и восстановит свои служебные обязанности только по советам врачей.