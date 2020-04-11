«Кашель бьет каждую секунду, губы синеют»: дневник семьи, болеющей коронавирусом 3 11.04.2020, 8:55

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Болезнь протекает двумя волнами.

Директор по маркетингу украинской компании Chicco-Украина Лана Максимова призналась, что вместе с дочкой и мужем заразилась коронавирусом. Их тесты на ПЦР показали позитивный результат.

Украинка отметила, что с мужем у них болезнь протекала в легкой форме и они уже выздоровели. Но их 14-летняя дочь пока еще болеет, ее состояние средней тяжести.

Женщина описала хронологию болезни, как она протекала и симптомы у всей семьи. Текст «дневника болезни» опубликовала «Днепровская панорама»:

«Буду подробно писать, поскольку мы одни из первых. Это только наш опыт, у других он будет иной, надеюсь, что лучше. Только факты, без оценок. Обратите внимание на симптомы и протекание, действия врачей в госсистеме и в частной медицине, и на какой день нам назначали обследования и препараты.

Мне кажется, что мы с мужем уже «проскочили» в легкой форме. У дочки (14 лет) средней тяжести, она еще активно доболевает, педиатр и мы считаем, что она выздоравливает.

В 2020 году я и дочка не выезжали, даже по Украине, но постоянно в командировках по СНГ был муж. Дочка 3 года учится дома онлайн. Я и муж активно занимаемся спортом.

Дочка привита от гриппа, превенаром-13 от пневмококка плюс все прививки по плану, но с подросткового возраста ( были освобождены от прививок раньше). Мы с мужем привиты превенаром-13, от гриппа не успели.

У нас спокойное, но серьезное отношение к пандемии — вирусом нужно переболеть. Дома шутили, мол побыстрее бы приобрести иммунитет. Но мы полностью мобилизовались: закупились продуктами, масками, перчатками, антисептиками, бактерицидной лампой. Проконсультировались, нужен ли дома кислородный баллон. Заключили декларации с семейными врачами ( ни у кого их не было) и сделали прививки до всей этой паники.

Соблюдали национальный карантин, жестко, вплоть до того, что выходила только я, пока у мужа не прошли 14 дней после возвращения.

И продумали сценарии, даже самые нехорошие, например, если заболеем мы вдвоем с мужем и нас госпитализируют, ну, или случай похуже.

Созвонились с друзьями, заручились их поддержкой на самый страшный случай и написали дочке закрытый конверт с инструкциями, что делать и кому звонить, собрали все важные документы в одном месте и описали все для нее.Почему мы так делали? Я в зоне риска — гипертоник и в возрастной вилке 46-57, которая переносит вирус, как люди за 65. Муж как раз в том возрасте, когда мужчины тяжело болеют.

И понятно, что мы читали все официальные источники и слушали, и читали врачей и пациентов.

У нас было 2 волны.

Первая волна

25.02 дочка начала жаловаться, что у нее нет сил, и она как-то странно себя чувствует. После обеда у нее заболело горло, сильно, слабость. Глотать не может. Температуры нет. Сухость в носу, которая прошла, когда появился насморк.

26.02 начался насморк у дочки. Заболело горло у меня. Температуры нет. Муж в командировке, не с нами, здоров. Поскольку насморк, я читаю, что вряд ли это коронавирус.

27.02 у дочки начинается очень сильный кашель, сухой, бьющий. Нет времени для вдоха, кашель каждую секунду. Температуры нет. Поскольку у нее любой вирус, насморк переходит в трахеит с бронхоспазмом, я спокойно начинаю применять отработанную схему для перевода кашля во влажный: отхаркивающие (Амброксол), Но-шпа, ингаляции (Вентолин/Сальбутомол, Пульмикорт, потом Боржоми, сода), теплое питье, влажный воздух, проветривание. Обычно делали гимнастику дыхательную, но она не может ее делать из-за бьющего кашля. Но все имеет свой обратный эффект: кашель только усиливается. Более-менее помогает Мукалтин и теплое питье.

У меня синусит, сильный, слезы текут из глаз, горло першит. Но никаких больше осложнений не было, на этом все остановилось. Муж звонит, здоров. Его не было все время, пока болели в первой волне.

Все полторы недели, мы лежали «трупикам», сил не было даже чай сделать, мышечная боль, головная боль, слабость. Слабость такая, что у меня все падало из рук, а поднять сил не было, и какое-то время у нас предметы просто валялись на полу. Эпично было, когда я разбила ртутный градусник ( как их, блин, делают, что стряхнуть нельзя), и мы как два инвалида с дочкой ползали, собирали ртуть, а потом еще и марганцем обрабатывали — как пробежали марафонную дистанцию.

У меня болела шея, впереди, как будто я мышцы напрягала, в районе лимфоузлов больно было дотрагиваться, стоял ком в районе щитовидки, голову было некомфортно вперед наклонять, и когда край маски дотрагивался, было крайне неудобно, я пальцами отодвигала его. После того, как выздоровела, я сделала узи щитовидки, все было норм, узист сказала, что очень много обращений с такими симптомами.

Сопоставляла все наши симптомы с публикуемыми на тот момент проявлениями коронавируса, но мы не совпадали. Единственное, что совпадало, сухой кашель у Даши.

Как только становилось плохо, мы пили, и тут я, конечно, «напортачила», американский Ибупрофен. Уже были сообщения, что Ибупрофен нельзя использовать, но я относилась к ним как фейку.

Через полторы недели мы были в норме. У меня больше никаких симптомов не было, у Даши кашель постепенно сам сошел на нет. Температуры так и не было. К семейным врачам не обращались, я только свозила дочку на такси к частному педиатру, прослушать, все было чисто, даже трахеит не ставили.Мы считали, что это был грипп А. После этого мы 2 недели были здоровы, как мы считали.

С 25.02 мы с Дашей были в масках, если выходили на улицу.

Карантин еще не объявляли, поэтому смотрели на нас очень странно даже в частной клинике, на улице нам бросали всякие глупые комменты: «чего они в масках?» или «итальянцы, что ли?», или «странные».

Когда было удобно, я говорила, что если сейчас покашляем, то вы будете рады, что мы в маске, или что мы переболели гриппом, поэтому сейчас бережемся. Вопросы сразу отпадали.

Почему подробно описываю первую волну? И я, и частный педиатр рассматриваем ее как единую со второй волной и как начало, когда мы переболели коронавирусом. Хотя не исключаю, что это был и грипп или ОРЗ.

Итак, я и дочка переболели уже один раз в конце февраля и 2 недели были здоровы. Муж во время этих 2-х «здоровых» недель приезжал-уезжал.

Вторая волна

19.03 1-й день во второй нашей волне.

Дочка ночью начинает жутко кашлять. Не спим всю ночь. Кашель коклюшный. Бьет, вдохнуть нет времени, каждую секунду, краснеет лицо, губы синеют, очень похоже на приступ астмы. Помню, что в первой нашей волне привычные средства действовали наоборот, делаю все очень осторожно и по одному. Например, даю Амброксол и больше ничего и наблюдаем…

К сожалению, все средства только подстегивали и усиливали кашель. Температуры нет. Говорить дочка не может, кашель бьет.У меня трясутся руки.Идем к районному педиатру, слава богу, у нее есть свободное время.

Почему к районному? Из прагматичных соображений — доступ к тестам на коронавирус и если что быстрая госпитализация в опорные больницы, в случае ухудшения состояния. Наивная я.

1-й прием у районного педиатра, с которой у нас заключена декларация. Задает протокольные вопросы. Были ли в контакте — под контактами подразумевается с людьми, с подтвержденными тестами коронавирусом. Были ли в Италии, Испании, Китае ближайшие 3 недели. Выезжали ли вообще за границу. Были ли в Черновицкой области. У нас все ответы отрицательные.

Спрашивает о температуре и сухом кашле. Первое — нет, второе она слышит, Даша кашляет так, что мы друг друга не слышим.Хрипов нет.

Прошу рентген, говорит, давайте подождем. Описываю всю нашу ситуацию, спрашиваю о тесте на коронавирус, говорит, что не та симптоматика.

Рассказываю, что все средства у нас вызывают еще больший кашель. Оставляет Мукалтин, чаи с травами, теплое пить и дальше по стандарту: проветривание и тд…

Просит дать Даше Лоратадин и валериану. Отписаться ей по итогу, и сообщать о любых изменениях. Дала телефон, списываемся по Вайберу. Вроде у нас коклюш. И сильный бронхоспазм.

Вечером даю дочке Лоратадин, опять без пересекающихся других лекарственных средств, Даше от него становится тяжело кашлять. Больше его не давали.

Дочке легче кашлять сидя. Приспособила ей геймерское кресло. Спит она полусидя, набросала ей подушек.

20.03 2-й день.

Каждые 2 часа обе меряем температуру, переживаю, что может быть субфибрильная. Температура нормальная. Кашель у Даши ужасный, когда не видит, я плачу, не понимаю, как ей помочь.

Мои симптомы: У меня начинает болеть горло, только с утра. Утром просыпаюсь, горло болит, полощу настоем трав, все норм. Горло першит. Иногда из уха после сна течет какая-то водичка, при этом оно не болит. Через день у меня сильная слабость, не могу заниматься спортом, даже ходьба на дорожке — дико тяжело. Как только понимаю, что слабость, ничего не делаю и ложусь, муж подстраховывает (когда дома).

Периодами, ощущение, что температура, меряю, но ее нет. Озноб, регулярно, то хожу одетая, как матрешка, то все норм. Снова начала болеть шея, как мышечная боль и в местах лимфоузлов. Боли в животе, как при расстройстве, периодически. Пардон, иногда расстройство стула.

21.03 3-й день.

Кашель продолжается. Понимаю, что педиатр вообще ничего нам не дала, чтобы унять его. Пишу просьбу назначить Синекод, он отключает кашлевой центр, чтобы облегчить состояние Даши. Назначает лекарство Пакселадин, оно полегче, пить строго на 5 дней. Начинаем его принимать, эффекта — ноль.У Даши пошла кровь носом, не останавливается. Меряем давление, 140, это от кашля. Пишу педиатру.Я начинаю пить валериану тоннами и посматривать на алкоголь.

22.03 4-й день.

Возвращается муж из командировки. В период с 17 по 22 у него был насморк и сильно болело горло, но больше ничего и за пару дней прошло, к нам приехал здоровым, но был на самоизоляции.Муж не болел и не болеет, не имеет никаких симптомов до сих пор. Лечится он всегда одинаково: принимает Хлорофилипт и мажет в носу Доктор Мом, и несколько раз в год он пьет курсами лимон, имбирь, мед.

Даша в детской, мы с мужем в зале из-за ее кашля не слышим друг друга, повышаем голос, чтобы просто поговорить.

23.03 5-й день.

Сдаем анализы на коклюш, паракоклюш. Кашель у Даши такой же.Все время пишу педиатру, она отвечает, что лекарство должно накопиться, чтобы подействовать.

24.03 6-й день.

Все тоже.

25.03 7-й день.

2-й прием у педиатра. Даша выплевывает бронхи, трахею и тд. Жалуется на боль внизу в грудине, ближе к солнечному сплетению. Педиатр говорит, что накашляла. Анализ на коклюш сомнительный. Учитывая, что лекарство не работает, педиатр отбрасывает диагноз «коклюш».Хрипов нет. Снова прошу рентген, снова ответ — давайте подождем. Снова спрашиваю о тесте, ответ — не те симптомы. Уходим ни с чем.

26.03 8-й день.

Последний день приема Пакселадина, усмиряющего кашлевой центр.Снова пишу педиатру, что ничего не меняется. Педиатр просит сдать еще на микоплазму и хламидии. Упрашиваю ее на рентген, она должны дать направление ( без этого детям не делают), будет на приеме завтра с 14.00.

27.03 9-й день.

Пакселадин больше не пьем.У Даши вдруг резко меняется характер кашля. Появляются паузы, она может отдыхать, сила кашля во время приступов не меняется. Кашель сухой. Сдаем микоплазму и хламидии. Результат отрицательный. Забираем направление на рентген у педиатра.

27.03 10-й день.

3-й прием у районного педиатра. Делаем рентген в частной клинике. Воспаление легких. Пишу районному педиатру, просит приехать к ней. Это уже после обеда. Прослушивает Дашу, по рентгену подтверждает воспаление легких. Выписывает 2 антибиотика. Фромилид и Амоксицилин. И Амброксол, который ранее усиливал кашель.

Прошу снова тест на коронавирус.

В ответ:

По клинической картине вы пройдете (ну, да, уже воспаление), а по истории (анамнезу) нет, потому что не было контакта;

Вы же понимаете, что это для галочки;

Что лечения нет и вас будут лечить также, как сейчас;

Что поликлинику закроют на карантин;

Что всех посадят на карантин, и нас и вас;

Что вы у нас уже 3-й раз и всех, кого можно, заразили;

Что они ( врачи) получат по шапке.

Мои возражения: а если Даше станет хуже, и реакция скорой и медперсонала будет совершенно разной сейчас без теста и с проведенным тестом и что будет, если мы с мужем сляжем, — не принимаются.

Мы с мужем без сил. Дома муж произносит, а вдруг мы ее напичкаем антибиотиками, а там ничего нет. Я замираю. Потом звоню в частную клинику, записать дочку на КТ, чтобы убедится, что же в легких. Детям делают только по направлению педиатра. Понимаю, что связываться с нашим -это надолго, поэтому записываемся на следующий день на 9.00 к частному педиатру.Но антибиотики начинаем принимать.

Пробуем Амброксол, все нормально, такой реакции усиления кашля, как было, уже нет.

28.03 11-й день.

1-й прием у частного педиатра. Делаем КТ. Легкие чистые, острый трахеобронхит. Мужа начинает трясти. Сатурация у Даши 99%. Оставляют один антибиотик, доуточняют назначения. Дают лекарство для ингаляции. Удивляются, почему до сих пор не сделали общий развернутый анализ крови, просит сделать. Прийти на повторный прием 01.04. Прошу тест на коронавирус, отвечают, не та симптоматика. Кашель становится влажным и не таким частым.

До 01.04 пьем антибиотики, делаем ингаляции, кашель у Даши в разы лучше. Он сильный, но не частый, не сухой, вроде начала откашливаться мокрота.

01.04 14-й день.

5-й день антибиотиков, 2-й прием у частного педиатра. Попадаем к завотделением. Сатурация 99%. Температура 37,1, думаем, на фоне переживаний. Развернутый анализ крови — только высокий СОЭ , все остальное норм. Спрашивает всю нашу историю. Я даже не заикаюсь о тесте на коронавирус, как вдруг она предлагает сама, если мы не против, его сделать. Вот он, наконец-то, голос разума.Конечно, с радостью мы его сделаем. Она поясняет, что сначала сделают дочке экспресс-тест. Если он позитивный, нужно сразу сделать ПЦР. И родителям сделать экспресс-тест.

Экспресс-тест делается на антитела. Тест G — устойчивый иммунитет, очень условно, означает, что переболели давно. Тест М — болеете прямо сейчас, острофазный иммунитет, ваш организм прямо сейчас борется с вирусом. Берется венозная кровь, делается полчаса.

ПЦР только после позитивного экспресс-теста. Он показывает, наличие вируса в организме, являетесь ли вы заразными. Берется мазок из горла и носа. Делается 1-3 дня.

У Даши экспресс-тест М позитивный, значит, берут ПЦР. Нас всех завели в отдельное закрытое помещение и там с нами работали.

Нам с мужем к терапевту как контактным лицам. Сразу записываемся, сразу принимают, сразу тест делают. У нас с мужем оба: и М, и G,-позитивные.

Спросила, не китайские ли это тесты из партии Джека Ма (они оказались палеными), персонал ответил, что экспресс-тесты немецкие, завезены в ноябре-декабре. Фууух, хоть тут норм.

Мы 20-е в этой клинике с позитивным тестом.

Педиатр сказала, что по их наблюдениям, дети болеют коронавирусом уже после родителей.

Теперь мы все ждем результаты ПЦР, придет по почте, в зависимости от его результата созвониться с врачами (телефоны дали), что делать дальше, например, идти ли Даше на плановый визит по итогам приема антибиотиков 10 дней и тд.

Сказали, что позитивных на коронавирус принимают, только нужно на рецепшене при записи предупреждать, потому что таких принимают в самом конце. Выдали памятки, рассказали, что нам делать: жесткий карантин до получения ПЦР, если тест негативный, можно редко выходить в течение 14 дней одному.

Если за 14 дней нет симптомов, можно выходить согласно условиям карантина. В маске и перчатках, потому что нет данных по повторному заражению. Пересдать экспресс-тесты.

Взяли все данные контактных лиц, у нас собственно только врачи и пару сотрудников мужа, семейных врачей, при нас звонили в СЭС, извещали.Мужу сразу отзвонились из СЭС, еще раз уточняли ситуацию. Позвонили всем контактным лицам буквально в течение пары часов. Из них никто не имеет симптомов.

02.04 15-й день.

Протокол оповещения сработал. Сегодня позвонила завучастком из детской районной поликлиники и медсестра из взрослой поликлиники.

07.04 20-й день.

У дочки появился бронхоспазм в кашле (вдох делаешь, а выдох затруднен, или наоборот). Снова. На ингаляциях 2-мя препаратами. После того, как со среды кашель был отличный.

Госпедиатр сегодня приходила на дом, слушала. Хрипы хорошо прослушиваются, она уверена, что перенесли воспаление легких.

В covid к одной пневмонии присоединяется другая, поэтому нам нужно придумать, как на самоизоляции сделать дочке рентген и сдать с-реактивный белок.

Антибиотики, ингаляции, дыхательная гимнастика, сорбенты. Лечимся. Общее состояние хорошее, слабости нет, затрудненного дыхания нет.

08.04 21-й день

Вчера озадачилась этической проблемой, если у дочки не тяжелая форма, мы все еще считаемся заразными (пцр негативный еще не получили), мы сидим дома на жесткой изоляции, как нам сделать дочке рентген, сдать кровь на анализы, дать частному педиатру прослушать Дашу, не нарушив условия самоизоляции?

Важно. Нас никто не контролирует. Никто. Это только мои «мучения» от ответственности.

Тут несколько проблем возникает:

-нарушение режима изоляции

-не заразить людей в подъезде

— не заразить людей в клинике

-чтобы негативно не отреагировали соседи, весь ЖК знает о нас, камеры везде, даже на этаже и возле подъезда и вся территория

-чтобы соседи не вызвали милицию

Вчера и сегодня я звонила на все телефоны, которые даются, как контактные, и слушала музыку. Через время количество звонков на эти линии будет в разы больше. И как дозваниваться?

Вариант 1. Использовать скорую. Covid-волшебное слово доя госструктур. На 103 сразу мобилизовались и отвечали четко и по делу. Нужно обращаться к семейному врачу, поскольку у нас нет симптомов для госпитализации, и они только с тяжелыми работают и госпитализируют, что в общем-то правильно.

Вармант 2. Семейные врачи. У них ничего нет и как сделать, они не знают, только приезжать, но тут они начинали нервничать.

Вариант 3. Сделать на дому и рентген, и анализы, потом придумать, как передать частному педиатру снимок, например, через курьера, и придумать, как ей прослушать Дашу.

Вызвать на дом для забора крови можно, несколько клиник делают это. Тут галочка.

Наш частный педиатр не выезжает на дом печаль

Частные клиники не имеют мобильных рентгенов, они могут прислать скорую туда-обратно за тысяч 8. Тут минус.

Итак, только анализ крови в этом варианте не подлежит сомнению. А остальные опции или не закрою, или не очень качественно закрою.

Вариант 4. Просто поехать на машине. Получить на вайбер направление на рентген у педиатра. Олексій Слободянюк спасибо за идею. Если вдруг остановят или что-то еще. Частный педиатр уверена, что пцр будут негативные, прошло много времени. Записываться не надо, примет прям с утра, пока никого нет.

Рабочий только этот вариант.

И мы поехали.

Когда мы были уже в клинике, после 10.00 отзвонились только из одной и Центра помощи киевлянам, телефоном которого со мной поделилась Олена Власова. Отзвонились 2 раза, 2 разных оператора. И это супер. Меня соединили с юридическим отделом, попросили дать им время, они перезвонят. Быстро перезвонили.

Постановление 244 п3 дополнения разрешает всем на самоизоляции выходить по необходимости магазины, аптеки, больницы. Нигде не уточнено, пцр положительным также или нет. Т.е. мы идем по общему критерию. Зато в каком-то из 3-х постановлений (211,244,255) сорри, на слух воспринимала, не помню, в каком, , написано, что врач определяет условия самоизоляции и ее окончания.

Т.е. мы ничего не нарушили. Фуууххх. Посоветовал написать на вайбер педиатру письмо, что мы едем к вам, с такой-то целью, с соблюдением всех необходимых мер. И попросить ее быть на связи, если вдруг что.

Итог у частного педиатра.

Была вирусно-бактериальная пневмония, сейчас ее нет. Клинические показатели в разы лучше, чем были. С-реактивный белок в норме. На рентгене только трахеобронхит. Ухом слышит подсвистывания, бронхоспазм есть. Хрипов не слышит. Кислород 100% СОЭ все еще высокий, но понятно, почему

Поэтому мы дико радуемся, дочка по всем признакам: и внешним, и внутренним, — идет на поправку.

Почему так важен был тест?

Мы не понимали, с чем имеем дело. Все было атипично. Реально, просто страшно было от неопределенности и неизвестности.

Плюс нас же лечили симптоматически, от Сovid-19 нас и не лечили (да, собственно, вирус и не лечат). Может, если бы тест сделали раньше, начали профильное лечение, то и ситуация у Даши была бы другая.

Я известила районного педиатра. И она начала меня штормить: писать на Вайбер, звонить. Ей нужны были те же сведения, что и частной. Она написала, чтобы мы вызывали скорую и госпитализировали Дашу. На вопрос, зачем, написала, что все обязаны госпитализироваться.

Все это время участковому педиатру писала только я. Она не пишет и не спрашивает состояние. Справедливости ради, нужно сказать, что она отвечала. Всю инициативу проявляла я, дергала ее, просила назначить то одно, то втрое, просила я, подумать, что еще нужно, чтобы выяснить, что с дочкой. И даже после диагноза «воспаление легких» ситуация не изменилась. Хорошо, что ошиблись, а если бы нет? Рентген еле допросились. Тест так и не допросились.

Где мы заразились? Не знаю. Только общие догадки: привез муж, супермаркет, аптека.

Мы дома, на самоизоляции.

Муж здоров, дочка выздоравливает, прям видно. У меня что-то такое, что симптомами не назовешь, но они некомфортны».