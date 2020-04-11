Папа Франциск совершил Крестный ход на пустой площади Святого Петра 1 11.04.2020, 9:00

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Фото: Reuters

Богослужения, связанные с подготовкой к Пасхе и самим праздником, проходят в Ватикане без участия мирян.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 папа римский Франциск в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в 2020 году отмечают 10 апреля, совершил традиционный Крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане, сообщает dw.com.

Обычно эта процессия проходит у стен Колизея в Риме, ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира. Однако в нынешнем году из-за пандемии коронавирусной инфекции понтифика во время Крестного хода сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Фото: Getty Images

Таким образом папа римский хотел почтить память жертв пандемии вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, от которого, по данным на 11 апреля, только в Италии скончались около 19 тысяч человек.

Ранее, выступая в эфире итальянского телевидения, папа Франциск сравнил медперсонал, погибший в ходе пандемии COVID-19, с солдатами, павшими на войне. "Они пожертвовали своей жизнью из любви", - сказал о них глава католической церкви.

Фото: DPA

Пасхальные службы в интернете

Тексты медитативных размышлений на тему страданий Христа, традиционно зачитываемые во время Крестного пути в Страстную пятницу, в этом году были составлены, кроме прочего, заключенными тюрем, судьей и родителями, чья дочь стала жертвой убийства, сообщает информационное агентство AFP.

Из-за пандемии коронавируса католики по всему миру могли наблюдать за процессией в режиме реального времени в интернете. Там же транслировались в этом году многие церковные службы во время поста, предшествующего празднованию Пасхи.