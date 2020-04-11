закрыть
11 апреля 2020, суббота, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Папа Франциск совершил Крестный ход на пустой площади Святого Петра

1
  • 11.04.2020, 9:00
  • 1,137
Папа Франциск совершил Крестный ход на пустой площади Святого Петра
Фото: Reuters

Богослужения, связанные с подготовкой к Пасхе и самим праздником, проходят в Ватикане без участия мирян.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 папа римский Франциск в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в 2020 году отмечают 10 апреля, совершил традиционный Крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане, сообщает dw.com.

Обычно эта процессия проходит у стен Колизея в Риме, ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира. Однако в нынешнем году из-за пандемии коронавирусной инфекции понтифика во время Крестного хода сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Фото: Getty Images

Таким образом папа римский хотел почтить память жертв пандемии вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, от которого, по данным на 11 апреля, только в Италии скончались около 19 тысяч человек.

Ранее, выступая в эфире итальянского телевидения, папа Франциск сравнил медперсонал, погибший в ходе пандемии COVID-19, с солдатами, павшими на войне. "Они пожертвовали своей жизнью из любви", - сказал о них глава католической церкви.

Фото: DPA

Пасхальные службы в интернете

Тексты медитативных размышлений на тему страданий Христа, традиционно зачитываемые во время Крестного пути в Страстную пятницу, в этом году были составлены, кроме прочего, заключенными тюрем, судьей и родителями, чья дочь стала жертвой убийства, сообщает информационное агентство AFP.

Из-за пандемии коронавируса католики по всему миру могли наблюдать за процессией в режиме реального времени в интернете. Там же транслировались в этом году многие церковные службы во время поста, предшествующего празднованию Пасхи.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев