Таинственный остров Медведева 1 11.04.2020, 9:40

1,225

Навальный нашел у экс-премьера РФ остров с рыболовной базой.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный утверждает, что остров в устье Волги, на котором расположена одна из резиденций Дмитрия Медведева, подарил ему бизнесмен Алишер Усманов.

Это следует из расследования оппозиционера, опубликованного на сайте navalny.com:

«В наших тайных закромах давно лежит история про секретный рыболовный остров Дмитрия Медведева. Бывшего премьер-министра, а сейчас просто скромного лидера партии «Единая Россия». Еще Медведев трудится каким-то там заместителем в Совете безопасности, но что он делает, никто толком не знает. Так или иначе, он продолжает быть на госслужбе, а дачи его продолжают множиться.

В общем, лежала эта история, ждала своего часа и дождалась. Пока мы откладывали, островом Медведева заинтересовались журналисты издания Проект, которые выпустили свое расследование о рыболовной вип-базе в Астрахани.

Но мы не расстраиваемся, ведь нам есть много чего добавить, ну а главное — показать.

Как я уже писал, за этим загадочным местом в Астраханской области мы наблюдаем уже года три минимум. Нам присылали много рассказов и фотографий, потому что не заметить его местным жителям просто невозможно. Это реально два огромных искусственных острова, на которых построили гигантского размера рыболовную базу — дачу. Вокруг охрана и суперсекретность, естественно, такое еще больше привлекает внимание.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Несмотря на то, что сомнений в том, что этой дачей пользуется Медведев, у нас не было, история наша была убрана в долгий ящик до лучших времен. Мы думали собрать еще больше доказательств, найти людей, может быть, документы какие-то еще.

И вот издание «Проект» ровно это и сделало. Они тоже нашли этот объект, поговорили с местными и со строителями и пришли точно к такому же выводу: остров принадлежит Медведеву. Ну и ко второму, даже более важному выводу: куплен он на деньги олигарха Усманова. Что интересно, к одному и тому же выводу по Усманову мы пришли разными путями, но об этом позже. Сначала о самом объекте.

Мы сняли этот объект «на всякий случай» еще в 2017-м году, и наконец-то съемка пригодилась. Начинаем наш фототур.

Фото: navalny.com

Выглядит достаточно сюрреалистично. Вокруг — вообще ничего. Попасть сюда можно только на лодке или на вертолете, дорог в радиусе 10 километров просто нет. Территория дачи — 27 гектаров.

На участке мы видим огромный спа-комплекс с бассейном и рядом с ним главный дом.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Позади главного дома располагаются 8 гостевых домиков по 225м2 и корпус, в котором живет прислуга. Также на фото видно огромную вертолетную площадку.

Фото: navalny.com

Наша съемка устарела, за 2,5 года имение успели расширить рестораном и еще одной баней, так что нам остается только использовать собственное воображение.

Фото: navalny.com

С чего мы взяли, что там Медведев вообще бывает? Во-первых, местные жители об этом постоянно рассказывают, в том числе «Проекту»: когда прибывает Медведев, перекрываются дороги и даже не разрешают выпускать пастись коров. Буквально все в области знают, когда Дмитрий Анатолич изволил приехать порыбачить.

А случается это часто. Медведев с завидной регулярностью прилетает в Астрахань и работать, и отдыхать. Например, в 2019-м году в местных СМИ прошла заметка, что Медведев прилетел в Астрахань праздновать свое 54-летие. День рождения у него 14 сентября.

Вот РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Медведева сообщает, что праздник он собирается отметить в кругу семьи.

Ну а вот частный самолет Светланы Медведевой, о котором мы делали отдельное расследование, летит забирать кого-то из Астрахани на следующий день.

Я еще раз отсылаю вас к расследованию «Проекта», там вы найдете еще больше доказательств. Например, строитель, который работал на этом объекте, рассказывает, что Светлана Медведева лично утверждала все ремонтные работы и выбирала интерьеры. Еще забавная деталь: в доме всё делали под рост Медведева и даже умывальники крепили на высоте гораздо ниже стандартной. Рабочие развлекались тем, что фотографировались на их фоне.

Сколько все это стоит? Проект уникальный, и искать аналоги ему бессмысленно. Ну просто нет других таких масштабных и грандиозных объектов во всей Астраханской области. Но у нас есть способ оценить стоимость вип-рыболовной базы достаточно точно.

Российское ООО «Лотос Проект», на который оформлена дача, принадлежит цепочке офшоров. Мы нашли официальную бухгалтерскую отчетность одного из этих офшоров и увидели, сколько денег было переведено в Россию на строительство этой мегадачи.

Из отчета компании TRUVORON LIMITED - бывшего собственника ООО "Лотос Проект" (2013 год):

63,5 миллиона долларов. С того времени много чего еще достроили (огромный ресторанный комплекс, например, и еще несколько зданий), но порядок понятен. По сегодняшнему курсу это почти 5 миллиардов рублей.

Издание Проект связывает офшор, на который оформлено имение, именно с Усмановым, его сотрудниками и номиналами. Там действительно прослеживается достаточно четкая связь.

Но нам все эти косвенные связи и оговорки не нужны, мы уверены, что офшор, на который оформлена эта дача, контролируется Алишером Усмановым и принадлежит ему. Цепочку собственников специально усердно запутывали, но мы разберемся.

Земля принадлежит российской компании ООО «Лотос Проект». Российская компания принадлежит кипрскому офшору RUETKA ASSETS LIMITED. Кипрский офшор принадлежит другому кипрскому офшору — SALSBERG HOLDINGS LIMITED. Этот, в свою очередь, принадлежит фирме с острова Мэн — WHITE PEAK (IOM) INVESTMENTS, а эта фирма с острова Мэн еще одной фирме с острова Мэн — WHITE PEAK (IOM). Последнее звено — анонимный траст там же. На острове Мэн. Знали бы астраханские коровы, которых не выпускают гулять во время приездов Медведева, что виной их страданий стал такой юридический замес.

Параграф выше невозможно прочитать, поэтому лучше нарисуем и приложим выписки заодно.

В конце цепочки видим анонимный траст. Тупик? А вот и нет. Три последние компании (выделены пунктирной рамкой) управляются одной и той же фирмой — Bridgewaters. Это специальная управляющая компания, которая эти фирмы и создала, и контролирует — предоставляет директоров, сдает отчетность, занимается непосредственным управлением.

И эта управляющая компания принадлежит Алишеру Усманову.

Расследование BBC о том, как Усманов тайно купил компанию Bridgewaters

Об этом стало известно благодаря очередной офшорной утечке (Paradise Papers). Британский BBC публиковал документы, переписку, из которой следует, что Усманов купил эту управляющую компанию целиком, чтобы с помощью нее управлять своими активами.

Это было сделано, чтобы избегать всяких проверок и юридических проволочек, — ведь именно в таких конторах хранятся списки настоящих бенефициаров анонимных офшоров и слепых трастов. Обычно такие компании обязаны проверять законность и происхождение средств своих клиентов, следить, чтобы соблюдалось законодательство, не отмывались деньги и так далее. Вот Усманов себе такую фирму купил и теперь сам себя проверяет — очень удобно. Этот самый Bridgewaters занимается делами и USM холдинга, основного актива Усманова, и Металлоинвеста, и даже фирма, которая владеет лондонским поместьем Усманова, тоже оформлена через Bridgewaters. Ровно таким же образом, как и астраханская рыболовная база.

И это, напоминаю, ВТОРОЙ супердорогой объект недвижимости, который куплен Усмановым, а пользуется им Медведев. Про первый, усадьбу в Знаменском на Рублевке, мы рассказывали в фильме «Он вам не Димон». Тот дом за 5 миллиардов Усманов просто подарил подставному фонду Медведева. Здесь сделали чуть поумнее — проложились четырьмя офшорами. Суть не поменялась — рыбачит на астраханской даче Медведев.

И это взятка. Которую лидер «Единой России», работавший и президентом страны, и премьер-министром, получил от олигарха.

Уверен, вас это раздражает так же, как и меня. Реальный ответ, в котором может участвовать каждый, — уничтожение партии «Единая Россия».