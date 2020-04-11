Белоруска стала звездой Сети после всего одного поста
- 11.04.2020, 9:45
- 1,334
Девушка работает дальнобойщицей в США.
В популярном паблике «Изоизоляция», где люди на карантине воспроизводят известные полотна, появилась новая звезда, которая родилась в Беларуси. Девушку зовут Виктория Голубева, она родом из Пинска. В 16 лет она переехала в Россию, а теперь работает дальнобойщицей в США.
Вот пост, после которого Виктория проснулась знаменитой:
«Люди, третий день ржу не останавливаясь! Какие вы все талантливые.
Я сейчас в США, работаю дальнобойщицей, в самоизоляции в кабине своей Volvo нахожусь почти год с небольшими перерывами. Ничего, живу как-то, и вы привыкнете.
В машине у меня с реквизитом не ахти, но что-то попыталась изобразить. Фотографа тоже нет, как вы понимаете. Условия жесткие. Нелегко было нажимать кнопку телефона, отступать, хватать поднос и держать при этом лицо».
Виктория повторила известную картину швейцарского художника Жан-Этьена Лиотара, написанную в 1745 г., под названием «Прекрасная шоколадница».