Белоруска стала звездой Сети после всего одного поста 11.04.2020, 9:45

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Фото: Vika Golubeva \ Facebook

Девушка работает дальнобойщицей в США.

В популярном паблике «Изоизоляция», где люди на карантине воспроизводят известные полотна, появилась новая звезда, которая родилась в Беларуси. Девушку зовут Виктория Голубева, она родом из Пинска. В 16 лет она переехала в Россию, а теперь работает дальнобойщицей в США.

Вот пост, после которого Виктория проснулась знаменитой:

«Люди, третий день ржу не останавливаясь! Какие вы все талантливые.

Я сейчас в США, работаю дальнобойщицей, в самоизоляции в кабине своей Volvo нахожусь почти год с небольшими перерывами. Ничего, живу как-то, и вы привыкнете.

В машине у меня с реквизитом не ахти, но что-то попыталась изобразить. Фотографа тоже нет, как вы понимаете. Условия жесткие. Нелегко было нажимать кнопку телефона, отступать, хватать поднос и держать при этом лицо».

Виктория повторила известную картину швейцарского художника Жан-Этьена Лиотара, написанную в 1745 г., под названием «Прекрасная шоколадница».