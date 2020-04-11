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В Беларуси рванули цены на технику, фрукты и аренду квартир

  • 11.04.2020, 9:57
В Беларуси рванули цены на технику, фрукты и аренду квартир

Как подорожала жизнь на фоне падения рубля.

В Беларуси с начала года подорожали многие товары и платные услуги, пишет tut.by.

Среди продуктов в лидерах по росту цен оказались репчатый лук и чеснок, а среди непродовольственных товаров — искусственные шубы, автозапчасти и стиральные машины.

Из продовольственных товаров заметнее всего в марте выросли цены на репчатый лук (+19,9%), чеснок (+18,6%), цитрусовые плоды (+10,6%), яблоки (+10%), сухофрукты (+6,05%), виноград (+6,04%), груши (+5,6%), сладкий перец, картофель (по +4,4%), гречка (+4%). К примеру, макароны стали дороже на 2,4%, кофе — на 2,2%, манная крупа — на 2%, рис — на 0,7%, молоко и молочные продукты — на 0,5%. Фрукты в целом подорожали на 4,9%.

Ажиотажный спрос на некоторые продукты в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей рассказывали, что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. А после 19 марта из-за очередного роста курса валют белорусы стали активно скупать технику.

Среди непродовольственных товаров в прошлом месяце заметно подорожали шубы из искусственного меха (+13,2%), автозапчасти (+7%), шторы (+6,9%), стиральные машины (+6,8%), холодильники (+5,2), электрические мультиварки (+4,6%).

Из услуг существенно подорожали пассажирские авиаперевозки (+17,1%), страховки (+10%), билеты на международные поезда (+6,7%), аренда однокомнатных квартир у физлиц (+6,1%), услуги высшего образования (+5,7%).


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