Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% 11.04.2020, 10:17

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Фото: Reuters

Как распределятся новые квоты между странами?

По итогам двух дней переговоров страны-участницы ОПЕК+ и G20 договорились о стабилизации нефтяного рынка, который оказался на грани коллапса из-за пандемии коронавируса и катастрофического падения спроса на нефть. К концу марта цены на нефть обновляли минимумы двадцатилетней давности: сорт Brent опускался ниже 22$ впервые с 2002 года.

Страны, добывающие 70 млн барр. нефти в сутки, или 70% от общемирового производства, согласились снизить добычу на 15 млн барр. в ближайшие два месяца (май—июнь), сообщает РБК.

Участники сделки ОПЕК+ (члены картеля, Россия и еще несколько производителей нефти), которые в сумме ежедневно добывают 43,8 млн барр., сократят производство на 10 млн барр., остальное снижение (еще 5 млн барр.) обеспечат США, Канада, Норвегия и другие страны.

Текущие договоренности о сокращении добычи членами ОПЕК+ на 10 млн барр. и еще на 5 млн барр. со стороны США, Канады и Норвегии не выглядят экстраординарными, сказал РБК аналитик IHS Markit Нечаев. Из-за пандемии коронавируса в апреле спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн барр. в сутки, но падение может быть вдвое больше — на 30-40 млн барр. в сутки (30-40% мировой добычи), предупреждает аналитик Bank of America Карен Костанян. По сути, ОПЕК+ и страны G20 просто зафиксировали текущую ситуацию: даже без соглашения Россия и Саудовская Аравия снизили бы добычу уже в апреле, а США и так сокращают производство, добавляет Костанян.

ОПЕК по итогам 2020 года прогнозирует снижение спроса на нефть лишь на 5-10 млн барр в сутки.

Как шли переговоры о сокращении

Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр. Об этом Трамп написал в Twitter, а затем добавил: «Сокращение добычи может составить до 15 млн барр. Хорошие (даже великолепные) новости для всех». Сами США — крупнейший производитель нефти в мире — не участвовали в соглашении ОПЕК+.

В день твиттов Трампа Саудовская Аравия заявила о созыве экстренного совещания участников сделки. Оно началось в четверг, 9 апреля, и проходило в формате многочасовой видеоконференции. Изначально страны ОПЕК+ и примкнувшие к ним производители нефти обсуждали сокращение добычи на 20 млн барр. в сутки из-за резкого падения спроса на сырье, писал Reuters со ссылкой на источники. Но затем его объем снизился до 15 млн барр., из которых снижение на 5 млн участники сделки возлагают на страны, не участвующие в ОПЕК+.

В итоговом коммюнике группы G20, члены которой встречались на следующий день, 10 апреля, квоты на сокращение добычи зафиксировать так и не удалось: некоторые тезисы заблокировали европейские страны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники. Участники G20 договорились только о создании фокус-группы для мониторинга ситуации на рынке нефти, передал Bloomberg.

Рынок оказался разочарован итогами двухдневных переговоров крупнейших производителей нефти. Если 9 апреля цена нефти Brent взлетала до $36 за барр., вечером 10 апреля она опустилась до $31,8 за барр.

Как сокращение распределится между странами

Страны ОПЕК+ договорились о двухлетней сделке — с 1 мая 2020-го до 30 апреля 2022 года, хотя обсуждалось сокращение на срок до четырех лет, рассказал Новак. В течение двух лет обязательный объем сокращения добычи будет постепенно снижаться: в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ урежут добычу на 10 млн барр., во втором полугодии предусмотрено сокращение на 8 млн барр., а с января 2021 года до 30 апреля 2022 года — на 6 млн барр.

Всего в сделке участвуют 23 страны, сказал Новак. В изначальном соглашении ОПЕК+, которое действовало с начала 2017 года до 31 марта 2020 года, было 24 страны. Какая страна не вошла в новую сделку, российский министр не уточнил.

Реально сокращение добычи будет меньше, говорит Нечаев. Саудовская Аравия и Россия договорились снизить добычу нефти на 2,5 млн барр. (по 25% в рамках ОПЕК+) в сутки до 8,5 млн баррелей, то есть база для обеих стран установлена в 11 млн барр., что не соответствует факту. Если взять за основу данные за март 2020 года, реальное сокращение Саудовской Аравии и России будет не 5 млн барр., а примерно 3 млн барр., подсчитал эксперт.

Другие страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года — эта база использовалась в предыдущей сделке ОПЕК+, действие которой истекло 31 марта 2020 года.

Без принятия формальных обязательств по сокращению добыча упадет и в других странах: США уберут с рынка 2-3 млн барр. в 2020 году, заявил 10 апреля министр энергетики страны Дэн Бруйетт. Бразилия накануне объявила о снижении добычи на 1 млн барр. В Канаде снижение составит еще около 1 млн барр., рассказал Новак. В итоге, эти три страны позволят убрать с рынка 4-5 млн барр. Снизить добычу согласился и крупнейший производитель нефти в Европе — Норвегия, сообщило Dow Jones со ссылкой на источники, не уточнив объем сокращения.

Продление сделки ОПЕК+ на два года означает, что после победы над коронавирусом, спрос на нефть может восстанавливаться крайне медленно, указывает Нечаев. По наблюдениям психологов, привычки формируются за 21 день, а люди во всем мире просидят на карантине намного дольше, замечает он. Когда мир вернется к привычной жизни, модель потребления может сильно измениться: окажется, что не нужно каждый день ездить на работу на Mercedes и в костюме, можно не лететь на конференцию, а поучаствовать онлайн, возможно, люди привыкнут сидеть дома и станут меньше путешествовать, приводит эксперт примеры, влияющие в том числе на потребление нефти мировой экономикой.