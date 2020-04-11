Путин, выведи печенегов 7 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

11.04.2020, 10:31

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Фото: AFP

Главу Кремля «сливает» его собственное окружение?

Начну с прямой цитаты из выступления Путина на селекторном совещании в связи с пандемией коронавируса, посвященной очередным Непростым Временам.

"...Мы, конечно, не можем, но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки. Дорогие друзья. Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу - коронавирусную!"- заявил Путин.

Хорошая новость для Путина: судя по тому, как половцы с печенегами были мгновенно разобраны на цитаты, его выступления по-прежнему смотрят очень внимательно. Новость похуже: над Путиным смеются уже не только за пределами России, но и внутри нее. Новость совсем плохая - его откровенно сливает собственное окружение. Впрочем, разберемся по порядку.

Сама по себе метафора с половцами и печенегами хорошо известна и приписывается Федору Плевако, знаменитому адвокату конца XIX - начала XX вв., когда в России еще был состязательный судебный процесс, прихлопнутый затем большевиками в 1917-м. Как гласит легенда, защищая однажды некую старушку, пойманную на мелкой краже, и желая подчеркнуть незначительность ее преступления, Плевако якобы сказал: "Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник, стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно".

Впрочем, скорее всего, ничего подобного Плевако никогда не говорил, а вся история была вымышлена его современником, писателем Вересаевым.

Как бы то ни было, сам Путин, будучи человеком невежественным, едва ли помнит в подробностях историю происхождения печенегов с половцами - и как древних народов, и как фигуры речи. Но, поскольку он невежественен по-ленинградски, то есть чего-то понемногу по верхам нахватался в "культурной столице", то половцы (и, понятное дело, печенеги) кочуют по уголкам его слабеющей старческой памяти, время от времени, с гиканьем выскакивая из засады.

Предпоследний раз это случилось в 2010 г., когда молодой премьер-министр Владимир Путин при неопытном президенте Дмитрии Медведеве, выступая на селекторном совещании МЧС по поводу лесных пожаров, изрек: "И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание. Оно не носит глобального характера, это не какое-то нашествие, но это - испытание. И, конечно, мы его преодолеем. Но только в том случае, если будем работать слаженно, консолидировано, эффективно, с полной ответственностью за порученное страной дело". И слушатели, чутьем разглядев в Путине следующего президента, почтительно проводили глазами печенегов и половцев, скрывшихся за горизонт в клубах пыли, поднятой конскими копытами.

После этого целых десять лет о них не было ни слуху ни духу - и вот, набежали опять.

Общий же смысл фразы сводится к тому, что очередная напасть: старушка или воровка, лесные пожары или пандемия - мелочь по сравнению с Великими Испытаниями, уже пройденными Россией. И, действительно, все проходит, а Россия остается: старушка померла, лес частью сгорел, частью продан в Китай, а между тем Путин, которого застал еще Сталин, живший при нем с 07.10.1952 до 05.03.1953 гг., по-прежнему президент России. Так что определенный резон в высказывании Путина есть - сколько ни истребляй в России холопов, их всегда будет достаточно, чтобы они возлюбили очередного вождя, а к примеру, Великая Победа действительно была Великой, но только личной Победой товарища Сталина, который, расплачиваясь за ленд-лиз, холопьим пушечным мясом, уложил в тылу и на фронте по последним и все еще неполным данным, 42 млн советских крепостных и еще чуть более 20 млн оставил калеками. При этом население СССР перед войной составляло порядка 140 млн, а Сталин до сегодняшнего дня обожаем потомками выживших рабов - абсолютным большинством населения России. Это ли не Великая Победа?

Тем не менее спич Путина был явно неудачным, плохо проработанным в плане призыва подданных к жертвенности во имя России и неуместно принижающим значение пандемии, сводя ее к чайнику за 30 коп. Это и стало ошибкой, продемонстрировавшей угасание и без того невеликого разума Вождя Народов в версии 2.1. - что тоже было бы полбеды, если бы вместе с разумом не угасали и звериные инстинкты, куда более необходимые для управления Россией. Ведь если уж жертвы неизбежны, а они неизбежны - как от пандемии, которую невозможно до бесконечности скрывать, ставя другие диагнозы, так и от спада экономики, - то упирать следует на величие угрозы, а значит, и величие "подвига народа", эту угрозу превозмогающего. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, поспешил дистанцироваться от столь явного провала, заявив, что высказывание о печенегах и половцах - "инициатива самого президента".

"Именно он это добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали", - заявил Песков, бессовестно подставляя своего патрона.

Понятно, что над очевидным проявлением старческого маразма рано одряхлевшего вождя немедленно стал потешаться весь мир, окружающий Россию. Иначе и быть не могло - Россия своей политикой давно и прочно обеспечила себе самое недоброжелательное и враждебное окружение, какое только возможно.

Понятно и то, что речь идет не о возрасте Путина как таковом, а о рано наступившей дряхлости, несмотря на отчаянные попытки примолодиться. Путин молод - ему всего 67 лет, что на фоне 73-летнего Трампа и 77-летнего Байдена совсем немного. Конечно, и Трамп прославлен немалым числом лихих высказываний - однако при внимательном анализе в них не обнаруживается грубых проколов. Специфика выступлений Трампа обусловлена спецификой его электората - и абсолютно целесообразна. Там все просчитано, и никаких печенежско-половецких засад не бывает в принципе.

Но есть и важная деталь: хотя мир уже давно смеется над растущей неадекватностью Путина, русские холопы до сих пор в основном помалкивали. И только нынешнее явление печенегов с половцами, помноженное на страх перед коронавирусом и раздражение от отсутствия надежды как на медицинскую помощь, так и на экономическую поддержку со стороны государства, вызвало качественный скачок: над Путиным стали потешаться уже и в России. Причем потешаться очень широко и совершенно открыто.

Это, повторяю, принципиально важно: если над барином начинают смеяться его собственные холопы - налицо крах отношений между ними. Правильного барина холопы должны одновременно бояться, втайне ненавидеть и почтительно любить. Нет, не уважать - на это холопы не способны, а именно любить как силу, которая превосходит любые внешние напасти. Иными словами, Путин должен быть страшнее и кровожаднее всякого коронавируса - и только за таким Путиным готова была бы идти Россия. Путин же проявил явную слабость, причем уже не в первый раз, но в этот раз особенно неудачно, отчего психологический барьер, не позволявший российским холопам смеяться над ним, в их сознании пал.

Речь сейчас идет не о московском офисном хомячке, которому всегда была позволительна некоторая забавная фронда - а именно о массах по всей России. Впрочем, и дерзкие московские хомячки никогда ранее не смеялись над Путиным так зло и так свободно, как это происходит сейчас. И только это качественное изменение ситуации, а вовсе не холопское хихиканье о том, откуда прискакали и куда сейчас скачут половцы и печенеги, действительно имеет значение.

И еще есть важный нюанс: весело шутить над половцами, печенегами и поехавшим крышей вождем могут только свободные люди, живущие вне России. Холопское зубоскальство россиян не равно юмору свободных людей. Это разные по своей природе явления, даже если внешне они похожи. Холопское зубоскальство не ведет ни к чему, кроме тихого саботажа, за которым скрывается требование дать нового барина, отвечающего холопским представлениям о величии. Как только такой барин является на горизонте, старого гонят взашей и обычно казнят (физически или морально - по обстоятельствам) - вполне в духе римских Сатурналий, после чего запускается новый цикл российской власти, ничем не отличающийся от старого.

Здесь можно играть в ассоциации и аллюзии до бесконечности - так, последние главы пелевинского Generation "П" дают превосходную картину смены власти в России, выдержанную в мистически-конспирологическом духе.

Вернемся, однако, к реалиям, начав опять с печенегов и половцев. Они, а точнее, их потомки, никуда не исчезли, живы и обнаруживаются во многих точках мира. Например, на Донбассе, где успешно сдерживают орду путинцев, лезущих в Украину с востока. Или в Триполи, откуда на днях пришли хорошие новости: потомки печенегов (а может, и половцев, сейчас уже не разберешь) перебили там в конце марта целую сотню отморозков-путинцев из орды Вагнера. Что, кстати, скрывали от российских холопов, дабы не омрачать их простые радости плохими вестями.

Как определить, что это именно печенеги и половцы? Да очень просто: они везде, где бьют русских. Впрочем, и это тоже надо признать, закрыть русский вопрос окончательно им никогда не удается, поскольку "русский народ" будет существовать до тех пор, покуда жива холопская психология, а она необычайно живуча. В остальном же русский народ может меняться до неузнаваемости, он может растворять в себе другие народы или их отдельных представителей, может через 50 или 100 лет стать похожим внешне на китайцев или на негров. Но это будут все те же русские, безошибочно узнаваемые по переполняющей их гордости за то, что они - холопы Великого Барина.

Никакие половцы с печенегами никогда не выбьют из русских их холопства - просто потому, что они после этого перестанут быть русскими. Единственное, что они могут сделать - ограничить зону господства Русско-Холопского мира. А смена в России Верховного Барина, которую всегда сопровождает приход пятилапого пса по имени Ԥ - очень удачный момент для этого.

Так вот, похоже, что этот момент приближается - раз уж холопы стали зубоскалить над старым вождем. Его и нужно использовать по полной, когда же благоприятный период пройдет - закрепиться на отбитых у холопов позициях, удерживая освобожденное пространство, и не давая им просачиваться туда из России. Этим занимаются с переменным успехом все соседи россиян - и Украине предстоит осваивать тот же путь.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»