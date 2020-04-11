Детский сад под Несвижем стал новым очагом коронавируса 11.04.2020, 10:41

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Фото: onliner.by

Инфекция выявлена у работницы дошкольного учреждения.

У работницы детского сада в агрогородке Снов Несвижского района Минской области подтвержден коронавирус. Сад закрыт на карантин. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили несколько источников из Несвижского района.

«В агрогородке Снов у работницы детского садика обнаружен короновирус, источник – ее сын, дальнобойщик. Садик закрыли на карантин», - сообщает читатель канала.

«Теперь и в Несвиже есть короновирус. Женщина работала в детском саду в поселке Снов. Ее привезли в Несвиж, короновирус подтвержден», - сообщает другой источник.