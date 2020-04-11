Пасха-2020: белорусские католики могут освящать праздничные блюда дома 1 11.04.2020, 10:54

1,598

Как это правильно сделать?

Из-за пандемии коронавируса глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич специальным указом разрешил верующим в этом году благословлять пасхальные блюда дома, сообщает catholic.by.

Как это правильно сделать?

Благославить пасхальные блюда дома католики могут во время вечерней вигилии в субботу, 11 апреля. В 21.45 в этот день на YouTube начнется онлайн-трансляция службы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Проведет вигилию глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Верующие должны подключаться к прямому эфиру на YouTube: корзинка с едой, как пояснили в костеле, должна стоять перед экраном.

Священнослужители обращают внимание: главное не вода, а молитва и искренняя вера.

После вигилии человеку нужно помолиться над пасхальными блюдами. Старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу. Затем надо прочесть специальную молитву. Ее можно найти здесь. Расписания пасхальных вигилий на телевидении есть здесь.

Также пасхальные блюда можно благословить дома во время интернет-трансляции имши или по телевидению и в воскресенье, 12 апреля.

— В каждом костеле пасхальная вигилия будет в свое время. Ксендзы по возможности делают прямые трансляции святой вигилии кто на YouTube, кто в Instagram. Благословить блюда можно после святой вигилии и в воскресенье, — пояснил ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси.

Помимо того, что католиков призывают благословлять пасхальные блюда из дома, их также просят на саму Пасху не ходить в гости.