В Амазонии нашли удивительные технологии развитой древней цивилизации 1 11.04.2020, 10:58

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Она существовала более 10 тысяч лет назад.

Сегодня принято выделять четыре крупнейших региона развития сельского хозяйства, которые сформировались с завершением последнего ледникового периода и впоследствии стали центрами целых групп древних цивилизаций. Это долина реки Хуанхэ, междуречье Тигра и Евфрата, Мезоамерика и Анды.

Однако существовали и не столь крупные независимые от них районы, где тоже шли успешные попытки одомашнивания животных и выращивания растений. К примеру, Новая Гвинея, где бананы культивировали, возможно, еще за восемь тысяч лет до нашей эры. Теперь этот список «первоисточников» современной глобальной цивилизации пополнился новым пунктом — верховьями бассейна Амазонки, пишет naked-science.ru.

Местные жители выращивали и готовили тыкву и маниок более 10 тысяч лет назад, а затем освоили кукурузу. Об этом Умберто Ломбардо (Umberto Lombardo) и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Nature. Находки были сделаны в юго-западной части Амазонии, в современной Боливии, на широкой саванне Льянос-Мохос. Стоит сказать, что местная «культура насыпей» известна уже давно, но считалась далеко не такой уж древней.

Однако первые люди прибыли сюда между 14 600 и 15 600 лет назад и, как оказалось, уже вскоре развернули бурную деятельность, следы которой до сих пор покрывают Льянос-Мохос. Некоторые из них были каналами, дамбами, насыпными полями. Но самое примечательное — приподнятые над равниной острова густого леса, вокруг которых устраивались поля и грядки. Многие из таких холмов сохранились до сих пор; именно их исследовала команда ученых из Европы и Южной Америки.

Облетев местность, археологи идентифицировали более 6400 холмов размерами от 0,5 до 16 гектаров. Десятки из них были исследованы «на земле». Раскопки позволили собрать образцы осадочных пород для точной датировки, а также для анализа фитолитов — минерализированных силикатных частиц, которые накапливаются в растениях. Форма и размеры фитолитов у каждого вида свои, и их используют для идентификации древних растительных останков.

Кропотливая работа принесла фитолиты маниока, датированные возрастом 10 350 лет, тыквы возрастом 10 250 лет и маиса (сахарной кукурузы) — возрастом 6850 лет. По мнению авторов работы, такая «углеводная диета» жителей Льянос-Мохос дополнялась мясом крупных животных, живших в саванне, и рыбой из местных рек и озер.

Ученые считают, что уже в то далекое время они начали менять образ жизни и переходить с охоты и собирательства к оседлому крестьянскому существованию — наравне с самыми уважаемыми центрами ранних цивилизаций. Впрочем, в остальном эта «Амазонская цивилизация» остается полной загадкой. Неизвестно, с какой целью устраивались лесистые острова, по каким правилам выбирались их размеры, почему они организованы группами и что эти группы означают. Не найдены и жилища местных жителей.